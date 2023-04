Sclerosi Multipla: una sfida da affrontare al fianco della famiglia e della ricerca

“Vivere con la sclerosi multipla significa anche apparire curate e sorridenti mentre a livello interno si vive il dramma dei dolori e dei disagi che la malattia porta”. Lo ha raccontato Eleonora Nucera, mamma 40enne, piena di vita che da quando ne aveva 27 convive con questa diagnosi. Supportata dall’amorevole marito Andrea e dalla piccola ma già grande figlioletta, Eleonora combatte, programma e non si arrende.

Soffre, non solo per i dolori e le conseguenze della malattia, spesso non percepibili a chi guarda da fuori, ma anche per la stanchezza e tutte le limitazioni che ne comporta. Ma la sua vita è fatta anche di tantissima speranza, grazie anche ai progressi della ricerca.

Basti pensare che nel 1970, 7 persone su 10 arrivavano all’invalidità in pochi anni dal momento della diagnosi. Oggi, 3 persone con sclerosi multipla su 10, arrivano all’invalidità dopo oltre 30 anni dalla diagnosi. Accertamenti sempre più precoci e accurati, con 20 tipi di farmaci inesistenti 50 anni fa, hanno sensibilmente migliorato la vita dei delle persone con sclerosi multipla, ma ancora molto c’è da fare per sostenere la ricerca e trovare così delle cure per rallentare la malattia degenerativa.

Il 5x1000 diventa pertanto una firma fondamentale per garantire ad AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, cure risolutive per i progetto di ricerca meritevoli di finanziamento. Ogni firma da destinare a studi di eccellenza, diventa un passo fondamentale per trovare una cura definitiva alla malattia.