Grandi marche a piccole rate: il sogno di ogni hi-tech addicted è finalmente realtà

Ce lo stiamo chiedendo un po’ tutti: che anno sarà questo 2022?

Nel dubbio e incrociando le dita, meglio fare incetta di tecnologia che, come abbiamo ben capito, torna utile in ogni situazione. A maggior ragione se troviamo prodotti smart, “intelligenti” e, soprattutto, convenienti.

E proprio il 2022 non ci ha fatto attendere molto per mostrarci di che pasta è fatto, regalandoci la prima di una lunga serie di promozioni legate all’hi-tech e alle comodità tecnologiche da sfruttare fuori e dentro le quattro mura di casa.

A proporre la prima promozione dell’anno è, come sempre, Expert, che con la sua promo GRANDI MARCHE A PICCOLE RATE non ci fa mancare un primo assaggio della sua selezione di prodotti delle migliori marche a prezzi più che convenienti.

Fino al 30 gennaio, nei negozi e sul sito online di Expert, sarà quindi possibile acquistare tv, piccoli e grandi elettrodomestici, smartphone, notebook e tutta la parure tecnologica di ultima generazione che vi viene in mente, non solo a prezzi scontati, ma anche potendo usufruire di un pagamento a tasso zero da dilazionare in 20 o 30 comode mini-rate.

Non credete che queste siano veramente mini? Date un’occhiata a questi due esempi presi direttamente dal volantino di Expert e ricredetevi!

Lavatrice SAMSUNG WW10T504DAW/S3 con grande cestello da 10,5 kg, intelligenza artificiale e classe A: qui lo sconto è di ben 300 € , per un prezzo finale di soli 599 €, da poter rateizzare a tasso zero in 30 mini rate da 19,97 €.

WW10T504DAW/S3 con grande cestello da 10,5 kg, intelligenza artificiale e classe A: qui lo sconto è di ben , per un prezzo finale di soli 599 €, da poter rateizzare a tasso zero in 30 mini rate da 19,97 €. Chromebook Lenovo Ideapad 3 con processore Intel, ideale per la scuola: con lo sconto di 100 € si raggiunge un ottimo prezzo finale di soli 299 €, mentre con le 20 mini rate a tasso zero, lo si può portare a casa con soli 14,95 € al mese.

Insomma, c’è poco altro da dire, piuttosto sarà meglio agire, prima che gli scaffali di Expert, reali o digitali che siano, vengano presi d’assalto.