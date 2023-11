Quando la scuola primaria pone l’alunno al centro del percorso formativo

Che la conoscenza della lingua inglese sia ormai una competenza fondamentale all’interno dell’ambito professionale e non solo, è cosa nota. Sono 1,8 milioni le persone che la parlano in tutto il mondo, e innumerevoli termini inglesi sono inseriti nel linguaggio comune di ogni giorno.

Di fronte a tale scenario, risulta fondamentale che l’apprendimento di tale idioma inizi fin dalla tenera età. Sappiamo bene, infatti, che “i bambini assorbono come spugne”, poiché assimilano velocemente e facilmente enormi quantità di informazioni e nozioni: partendo da tale presupposto è importante che gli istituti di formazione e istruzione siano in grado di offrire un insegnamento idoneo ai propri alunni.

Nel cuore della capitale, l’Istituto paritario bilingue Marymount, offre un ampio e completo percorso formativo dalla scuola d’infanzia fino al liceo, e grazie ad un corpo docenti madrelingua altamente qualificato, prepara ogni allievo e studente ad un apprendimento ad alto livello.



Un ambiente accogliente, stimolante e multiculturale

“Creare unità nella diversità” rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’Istituto Marymount di Roma che, con le due sedi in Via Nomentana e Via Livorno, incentra il proprio percorso formativo su valori quali la multiculturalità, l’internazionalità e l’inclusività, aprendo le proprie porte ad allievi di diverse culture e religioni.

Come dimostrazione di approccio contemporaneo all’insegnamento, un programma bilingue, presente fin dalla scuola d’infanzia: grazie ad un corpo docenti altamente qualificato e madrelingua, le unità didattiche (15 su 39) vengono insegnate in lingua inglese, permettendo un apprendimento approfondito della materia.

A chiudere il cerchio, l’inserimento di attività di outdoor education, ovvero lo svolgimento delle lezioni in spazi aperti, che permettono a ogni alunno di interagire attivamente con l’ambiente circostante e creare una connessione con esso, innescando così processi di apprendimento autonomi e relazionali.

Scuola primaria e studenti al centro

Durante il percorso di istruzione ed educazione dei propri alunni, l’Istituto Marymount adotta inizialmente un approccio strettamente legato al gioco, che stimola e incoraggia l’apprendimento, la creatività e la curiosità dei bambini. Con la scuola primaria si “riconosce grande importanza dell’aspetto affettivo-relazionale del bambino poiché la dimensione emozionale, in questa fascia d’età, è fondamentale”.

Il programma prevede 15 unità didattiche settimanali che includono discipline quali scienze, arte, geografia e informatica, l’apprendimento di base della lingua Inglese, della grammatica, della conversazione, dell’ascolto, della lettura e della scrittura che permettono di comunicare con facilità in differenti contesti. Sul piano cognitivo, si punta allo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini che “permettano all’alunno di affrontare e risolvere situazioni problematiche nuove e complesse nella vita quotidiana”.

A tal proposito, l’Istituto Marymount offre l’opportunità a tutti gli alunni e studenti di riconoscere e accrescere le proprie potenzialità, con l’obiettivo di sviluppare consapevolezza non solo di un mondo in continua evoluzione, ma anche e soprattutto delle proprie capacità, attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità, favorendo l’esplorazione e la scoperta, incoraggiando l’apprendimento cooperativo.