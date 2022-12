Acquistare nuovi serramenti grazie allo sconto in fattura

Cambiare infissi può risultare cruciale quando si procede con una ristrutturazione. Così come è fondamentale non sbagliare la scelta dei serramenti nel caso di una nuova abitazione. Dal punto di vista estetico può migliorare l’aspetto dell’appartamento, senza dubbio. Ma il plus è dato dall’efficienza energetica: diminuire gli spifferi, la dispersione di calore (ma vale anche il contrario nelle stagioni calde) e ridurre i consumi sono obiettivi raggiungibili grazie ai giusti serramenti.

Cambiare infissi con lo sconto in fattura del 50%

L’acquisto di nuove porte e finestre, però, può essere costoso per alcune famiglie. Per questo motivo sono stati introdotti alcuni incentivi. Negli Showroom e presso i rivenditori QFORT, azienda produttrice di serramenti termo-isolanti, si potrà approfittare di uno sconto in fattura del 50%: grazie alla cessione del credito, i clienti che acquisteranno nuovi infissi usufruiranno di un immediato risparmio sull’importo finale. La riduzione dei costi è garantita anche sulla spesa futura: gli ambienti termicamente isolati comporteranno bollette inferiori fino al 40%.

L’ulteriore vantaggio, per chi decide di acquistare presso QFORT nuovi serramenti, è la possibilità di ottenere in omaggio un triplo vetro (offerta valida entro il 31 dicembre). Sullo sconto in fattura, inoltre, l’azienda ha realizzato una breve guida per conoscere tutti i dettagli dell’incentivo, scaricabile gratuitamente sul sito.

Prodotti termoisolanti certificati e personalizzabili

I prodotti QFORTsono progettati per resistere nel tempo e l’azienda si serve solo di posatori certificati, per evitare installazioni imprecise e conseguenze spiacevoli come muffa e spifferi: una vasta gamma di porte, finestre, sia in PVC sia in alluminio, sistemi di ombreggiatura, zanzariere costruiti con materiali resistenti agli agenti atmosferici, ai raggi solari e alle infrazioni per garantire la massima sicurezza, oltre che il comfort.

Scegliere QFORT significa mettere al primo posto la qualità: tutti i prodotti termoisolanti hanno ottenuto i certificati di conformità e rispondono alle norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Inoltre, il cliente può optare per una personalizzazione al 100%, in base alle sue esigenze sia estetiche sia economiche. E contare su uno staff altamente qualificato che in negozio può offrire un vero e proprio servizio di consulenza, anche burocratica – per esempio, sugli incentivi e sullo sconto in fattura.