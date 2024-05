È tempo di dichiarazione dei redditi: lasciatevi consigliare dagli esperti

Ebbene sì, il momento è arrivato.

Il tanto temuto periodo della dichiarazione dei redditi, come ogni anno, torna a fare capolino nella vita dei lavoratori italiani. Per molti cittadini questo diventa un momento stressante, fatto di documenti e procedure che possono spaventare o risultare ostiche.

La situazione, però, ha un suo lato positivo. In molti non sanno, infatti, che il 730 non serve solo per verificare le imposte, in caso di due o più redditi, ma è un’opportunità per ottenere i rimborsi di alcune spese sostenute durante l’anno.

Da qui, l’importanza di fare ogni anno la dichiarazione dei redditi e, sempre da qui, la necessità per molti di affidarsi a veri e propri esperti del settore, quali sono i CAF.

CAF ACLI Milano: un riferimento competente per tutti i lavoratori da oltre 30 anni

I Centri di Assistenza Fiscale sono diffusi su tutto il territorio italiano e si avvalgono di professionisti del settore capaci di assistere i contribuenti nel groviglio fiscale. Offrono un’ampia gamma di servizi a prezzi accessibili per lavoratori dipendenti e per pensionati, ma anche per professionisti con Partita Iva e per piccole società.

Nelle province di Milano e Monza Brianza, a tenere ben strette le redini di questo settore è CAF ACLI Milano che, con competenza ed esperienza, è diventato il primo centro d’assistenza fiscale in tali province, tanto da riuscire a elaborare ogni anno, nelle sue 90 sedi territoriali, circa 200.000 modelli 730, , assistendo quasi 1.000 clienti con partita IVA e svolgendo oltre 3.200 pratiche di successione.

Modello 730: più che un obbligo, un’opportunità

Ecco, allora, che con l’aiuto di questi consulenti competenti in materia fiscale si può trasformare l’obbligo del 730 in un’opportunità di rimborso, avendo l’ulteriore sicurezza di essere sempre in regola con le tasse.

Utile diventa, a questo punto, una panoramica di quali spese sia possibile recuperare in sede di 730.

Spese sostenute per sé stessi o per i familiari

spese sanitarie, farmaci, visite specialistiche, dispositivi medici, …;

premi pagati per assicurazioni vita, infortunio e rischio di non autosufficienza;

spese di istruzione, sia per l’infanzia che per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado;

spese per attività sportiva per minori dai 5 ai 18 anni;

spese per la frequenza di asili nido;

spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con DSA (disturbo specifico dell’apprendimento;

previdenze complementari;

assegni versati per il mantenimento dell’ex coniuge.

Spese sostenute per immobili posseduti o in comodato d’uso o in affitto

mutui per l’acquisto dell’abitazione principale

spese di intermediazione immobiliare

interventi di ristrutturazione

interventi di risparmio energetico

superbonus

assicurazioni contro eventi calamitosi

canoni di locazione per l’abitazione principale

Altre spese o donazioni

spese veterinarie

contributi per i collaboratori domestici

spese funebri

donazioni a associazioni di volontariato, enti del terzo settore, partiti politici

Questi sono solo alcuni esempi di spese recuperabili, ma affidandosi agli esperti di CAF ACLI Milano sarà possibile conoscere nel dettaglio tutte le effettive possibilità di ottenere un vantaggio dalla dichiarazione dei redditi.

Una consulenza accessibile e multicanale

Sono molti i canali per mettersi in contatto con CAF ACLI Milano:

• numero unico di prenotazione e informazione 02 25544777

• 90 sedi distribuite su tutto il territorio di Milano e Monza e Brianza

• Accogliendo direttamente in azienda un consulente, grazie al servizio dedicato alle imprese.

• Comodamente online, registrandosi su myCAF

• Via Whatsapp al numero 02/84267299

• Profili Social Facebook, Instagram e Linkedin

Dichiarazione dei Redditi, ma non solo

CAF ACLI Milano, inoltre, non si occupa solo ed esclusivamente di dichiarazioni dei redditi e questioni fiscali, ma offre servizi di consulenza completa e personalizzata a tutto tondo in campo fiscale, in tema di agevolazioni sociali, successioni, contabilità e contratti di locazione.

Il team di CAF ACLI Milano, che conta oltre 200 dipendenti stabili, più altrettanti stagionali nel periodo di picco delle dichiarazioni dei redditi, in grado di coprire con esperienza le più diverse aree di competenza e servizi.

La dichiarazione dei redditi non è più un problema con CAF ACLI Milano

Insomma, affidarsi a CAF ACLI Milano significa trovare un riferimento certo e sicuro nel difficile mondo della burocrazia fiscale, ma significa anche potersi avvalere di un consulente dedicato di grande esperienza e sempre a disposizione.

E allora, prima di far della dichiarazione dei redditi un problema insormontabile, il consiglio è di affidarsi agli esperti fiscali di CAF ACLI Milano e, chissà, magari il tanto agognato rimborso è proprio dietro l’angolo.