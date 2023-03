Servizi regionali facilmente fruibili? Oggi in Veneto è possibile grazie a un’app gratuita

Spesso il rapporto con la burocrazia non è semplice.

Ci si trova a fare file infinite davanti ad uno sportello pubblico, instaurare un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione diventa faticoso e usufruire dei servizi pubblici richiede impegno e tanta (troppa) pazienza.



Quante volte abbiamo pensato di aver perso troppo tempo per pagare il bollo della macchina, per gestire gli appuntamenti della cartella sanitaria, ma anche per conoscere gli eventi culturali in programma e per trovare le migliori strutture ricettive?



Finalmente è arrivata viviVeneto, l’app della Regione Veneto che permette di avere un canale diretto con la Pubblica Amministrazione a portata di click.



Districarsi dalle complicate maglie della burocrazia non sarà più così difficile.



Grazie all’app gratuita viviVeneto i cittadini potranno usufruire dei servizi amministrativi, sanitari e turistici direttamente dallo smartphone: la rivoluzione digitale che migliora il rapporto tra cittadini e Regione Veneto.