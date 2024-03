Festeggia l'apertura di un nuovo locale nell'Aeroporto di Bari: un atelier per lo shopping stagionale

Finalmente sta arrivando la bella stagione, le giornate si allungano, le piante fioriscono e i pomeriggi sono più tiepidi.

Tempo quindi di mandare in letargo i giacconi e le sciarpe e di tirare fuori dagli armadi giacche di pelle e occhiali da sole.

Ed è proprio in questa occasione che i viaggiatori e i residenti dell'Aeroporto di Bari avranno a disposizione un nuovo luogo dove fare shopping e rinnovare il proprio guardaroba.

Stiamo parlando del gruppo CityModa, uno dei brand più apprezzati nel settore della moda, che ha appena aperto un nuovo store all'interno dell'aeroporto, con l’insegna Fiore 19.57, che offre una vasta gamma di capi studiati per chi è sempre attento ai trend e ai dettagli.

Un marchio tutto Made in Puglia

Il nuovo punto vendita, aperto all’interno dell'aeroporto di Bari Karol Woityla, offre ai visitatori un’area dedicata allo stile e all’eleganza, presentando all’interno la nuova collezione della camiceria per Uomo e Donna firmata Fiore 19.57, perfetta per soddisfare i gusti e lo stile di chi vuole essere sempre al passo con la moda. Dalle ultime tendenze di moda alla classica eleganza, i clienti potranno toccare con mano la qualità Made in Puglia.

Il progetto Fiore 19.57, infatti, nasce in Puglia, grazie al suo fondatore Giancarlo Fiore che con la sua esperienza di oltre 40 anni nel mondo fashion, ha voluto realizzare un proprio marchio, rappresentando non solo un’idea di eleganza e innovazione, ma anche i valori tipici della propria terra nativa, l’amata Puglia, attraverso l’accurata scelta dei materiali e la sapiente combinazione di stili e colori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una soluzione comoda per gli amanti dello shopping

L'apertura di un nuovo negozio Fiore 19.57 offre una soluzione comoda per coloro che amano lo shopping durante i loro viaggi o per chi desidera dedicare del tempo al rinnovo del proprio guardaroba. I visitatori potranno approfittare degli orari di apertura prolungati del locale e immergersi nell'esperienza di acquisto senza doversi spostare troppo lontano.

Inoltre, l'ampia selezione di camicie per uomo e donna disponibili, garantirà a ogni cliente di trovare ciò di cui ha bisogno per la bella stagione, che si tratti di un’occasione speciale oppure semplicemente di una giornata in stile casual.

L’estate è sempre più vicina e grazie a Fiore 19.57 potrai viverla con uno stile perfetto e alla moda.