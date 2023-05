Temperature miti, eventi all'aria aperta e fiori colorati: ecco la primavera

La primavera è la stagione della rinascita, delle temperature miti e delle belle giornate. I fiori e le piante con i loro profumi e colori ne fanno da cornice, risvegliandosi dal torpore invernale, ripopolando le nostre città e facendo tornare a tutti il buon umore.

La primavera è anche quel periodo dell’anno dove i giubbotti e le sciarpe tornano negli armadi lasciando spazio a magliette a maniche corte e giacche in pelle; le giornate si allungano e si torna a preferire le giornate all'aria aperta. Il sole inizia a scaldare alto in cielo portando con sè gli eventi che tornano ad essere organizzati in tutto il nostro paese.

Momenti in Fiore: un tripudio di colori e profumi per celebrare la primavera

Ed è proprio per celebrare la primavera che il Franciacorta Village ha realizzato “Momenti in Fiore”, un evento che durerà fino agli inizi di giugno ed offre allestimenti floreali e attività per tutta la famiglia.

Il villaggio si è vestito a festa per arricchire lo shopping di nuovi scorci ed intriganti suggestioni con installazioni a tema floreale che colorano le vie. Ci sono cornici fiorite, carriole decorate, lanterne, ceste in vimini e cestini di biciclette a ricordare la bellezza di questo momento dell'anno.

Il Flower Market in centro alla piazza principale offre fiori recisi e vasi per decorare balconi e giardini durante i fine settimana.

Grazie alla collaborazione con la Flower Designer Chiara Lorenzini, titolare di Boschi Fiori, si è creato uno spazio dove i vari fiori sano allestiti e mostrati in tutto il loro splendore.

La collaborazione però non si limita a questo, infatti sono in programma dei laboratori per avvicinare i visitatori al meraviglioso mondo delle piante.

“E’ una collaborazione collaudata quella con Chiara Lorenzini – afferma Francesca Monteleone, center manager del Villaggio – Con lei abbiamo preparato degli appuntamenti tematizzati che non mancheranno di catturare l’attenzione dei nostri visitatori e che siamo certi saranno molto apprezzati anche dai nostri giovanissimi clienti ”.

Laboratori Creativi a tema floreale per tutti i gusti al Franciacorta Village

I laboratori sano cinque tutti realizzati a tema, con lo scopo di avvicinare i visitatori al mondo del giardinaggio, dei bulbi, alla composizione di bouquet, centrotavola e ghirlande.

I Laboratori Piccoli Creativi saranno invece dedicati ai piccoli giardinieri, dai 4 ai 10 anni d'età, per insegnare loro i segreti delle essenze dell'orto.

Ci saranno inoltre due appuntamenti speciali dedicati alla Festa della Mamma che si terranno venerdì 12 maggio dalle ore 17 alle ore 19; durante i quali i piccoli visitatori potranno partecipare a un laboratorio floreale per la realizzazione di un vaso "Mamma Edition", mentre le mamme potranno approfittare dell’evento speciale “La più bella sei Tu!”, un'occasione dove le clienti saranno omaggiate con una seduta di make-up gratuita realizzata in collaborazione con alcuni punti vendita del Villaggio.

Tutti gli appuntamenti dei laboratori sono gratuiti, ma l'iscrizione è obbligatoria poiché i posti sono limitati e può essere effettuata presso l'Info Point del Villaggio.

Nuovi negozi e brand al Franciacorta Village: la convenienza dello shopping di qualità

In occasione di Momenti in Fiore, passeggiare tra le boutique del Franciacorta Village sarà ancora più piacevole. Scopri i nuovi negozi di recente apertura, come Gap, Oltre, Borgo Tessile, profumeria Pinalli, Peninsula, Havaianas, Arena, Dolomite-Scott, QC Terme e i nuovi allestimenti di Twinset e Boggi.

La primavera è il momento migliore per rifare il proprio guardaroba e avviarsi verso l’estate con una marcia in più.

Franciacorta Village si riconferma il posto migliore per uno shopping responsabile, di qualità e all’insegna del divertimento e della famiglia.

Scoprite tutti i dettagli, i punti vendita storici e quelli di nuova apertura sul sito Franciacorta Village.