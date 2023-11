Vivere senza pensieri: una possibilità per tutti

“Senza pensieri la tua vita sarà. Chi vorrà vivrà in liberta: Hakuna Matata”. Sembra che oggigiorno “vivere senza pensieri” sia solo prerogativa di Timon e Pumba. Noi esseri umani siamo ancora troppo condizionati dalle numerose preoccupazioni e dallo stress, sempre molto alto e in grado di influenzare ogni aspetto della nostra vita. La stessa abitazione domestica, trasformandosi negli ultimi anni da luogo in cui si trascorrevano le ore di relax a luogo di lavoro (anche se non per tutti), rischia di perdere quella fascinazione cui eravamo abituati a credere.

Come possiamo dunque risolvere le preoccupazioni quotidiane? Un aspetto determinante è sicuramente legato alla sicurezza. Vivere la propria dimensione in maniera sicura è necessario, per avere un rapporto stabile con l’ambiente circostante ed eliminare gran parte delle preoccupazioni.

I paesi scandinavi, da sempre maestri di ordine, rigore e disciplina, possono insegnarci ancora una volta come vivere e come farlo nel modo più rilassato di sempre. La lezione, nello specifico, arriva dalla Norvegia.

Un’azienda leader nel settore della sicurezza

È proprio in Norvegia che nasce nel lontano 1995 Sector Alarm, azienda tra i leader del settore della sicurezza. L’idea è di Jørgen Dahl e risponde a una volontà ben precisa: portare sicurezza nella vita delle persone grazie ad allarmi smart. La sicurezza è di casa, con Sector Alarm ed è un vero e proprio percorso che nasce dallo studio dell’eccellenza del progresso tecnologico, unito alla precisione tecnica e a un servizio clienti impeccabile.

Partita come una piccola azienda locale, oggi Sector Alarm protegge più di 600.000 clienti in 8 paesi europei: Norvegia, Svezia, Finlandia, Irlanda, Spagna, Francia, Italia e Portogallo.

Gli allarmi di ultima generazione firmati Sector Alarm sono unici sul mercato. Una tecnologia che ha permesso all’azienda di vincere l’ultimo iF Design Award, una delle più prestigiose competizioni in ambito del design, nello specifico la categoria Product UX.

Sector Alarm: professionalità e tempismo

Scegliere un allarme Sector Alarm vuol dire affidarsi al 100% a un team di professionisti di comprovata esperienza. L’innovazione è evidente nella tecnologia del prodotto ma anche e soprattutto nella reattività del centro assistenza. I sensori suonano in caso di manomissione di anche solo una finestra e, in caso un intruso riuscisse ad entrare, la centrale di ricezione allarmi risponderebbe in poco meno di 10 secondi. Pura precisione scandinava.

Il centro assistenza di Sector Alarm è disponibile 24 ore su 24. Quando accade qualcosa di inaspettato, è possibile entrare in contatto con l’unità vocale portatile, il telecomando e il pannello di controllo per un’assistenza a 360 gradi del prodotto acquistato. Come testimoniato dalle numerose recensioni più che positive sulla professionalità e l'attenzione umana dimostrata dall'azienda, appare chiaro che un approccio così tempestivo ha permesso di salvare molte vite (si pensi al sistema antincendio, in grado di rilevare anche le più piccole quantità di fumo, concedendo il tempo di uscire dalla proprietà mentre vengono chiamati i vigili del fuoco).

È questa professionalità senza pari a far sì che il cliente scelga ogni giorno Sector Alarm, che gli affidi la propria casa e la propria sicurezza.