Sicurezza in estate: ecco perché, in questo periodo, aumenta la preoccupazione per i furti

Con l’inizio dell’estate, una delle maggiori preoccupazioni sia di privati che di proprietari di negozi è il pericolo di subire un furto.

La stagione estiva, infatti, si rivela essere un periodo di incremento dei furti, soprattutto a causa dell’assenza prolungata dei proprietari di casa, dovuta alle vacanze.

Recenti dati forniti dal Censis attestano che, in estate, vi sono oltre 700 furti al giorno, circa 30 ogni ora, uno ogni due minuti.

La Polizia di Stato ha rilevato che i ladri prediligono le abitazioni singole, come villette, ville e casali, nonché gli appartamenti situati al piano terra o all’ultimo piano.

Una situazione preoccupante, fortemente percepita dai cittadini.

È sempre un rapporto del Censis (stilato nell’aprile 2021) a sottolineare la mancanza di sicurezza e il disagio provati dagli italiani.

Il 28% degli italiani, infatti, afferma di sentirsi spaventato e insicuro riguardo la possibilità di furti in casa; per quanto riguarda i soggetti vulnerabili, tale numero sale al 41,3%.

Più in generale, viene evidenziato il fatto che siano ben 9 milioni gli italiani che temono di rimanere soli nella propria abitazione di notte.

Per affrontare il problema e ristabilire la giusta condizione di serenità e sicurezza, sia che si tratti della propria abitazione sia che si prendano in considerazione degli esercizi commerciali, è possibile installare dei sistemi di sicurezza.

Inferriate alle finestre, sistemi di allarme o videosorveglianza possono essere buone soluzioni, ma per valutare quale sia l’opzione ideale per il proprio caso è preferibile rivolgersi a dei professionisti.

Il Corpo Vigili Giurati, ad esempio, è uno dei principali operatori del settore per la fornitura di servizi e impianti finalizzati alla vigilanza e alla sicurezza integrata.

Essendo attivi dal 1925, hanno una lunga e solida esperienza in ambito privato, commerciale e industriale.

Sicurezza alla portata di tutti

Per ottimizzare la propria offerta, il Corpo Vigili Giurati opera attraverso 6 Business Unit specifiche, che sono fruibili sia in maniera indipendente che abbinate, per realizzare progetti integrati.

Ecco, in breve, come sono organizzate.

1- Servizi Vigilanza. Vengono offerti numerosi prodotti e servizi dedicati alla vigilanza e alla sicurezza sotto ogni aspetto. Ci sono soluzioni adatte a soddisfare ogni esigenza, dalla protezione di abitazioni e residenze private fino all’area business, dalle piccole e medie imprese ai grandi gruppi industriali e agli enti pubblici, comprendendo il settore bancario e la grande distribuzione.

Le opzioni disponibili comprendono piantonamento fisso, servizio antirapina, servizio antitaccheggio, servizio di ronda, servizio ispettivo, servizio di scorta, vigilanza portuale, marittima, trasporto e contazione valori.

2- Servizi Tecnologici. Tra tali servizi, si annovera la telesorveglianza, che prevede il collegamento, h24, con impianti antintrusione e di sicurezza (antincendio, antiallagamento, ascensori) installati a protezione dei locali, dei beni e delle attività dei committenti.

Sono disponibili, inoltre, la TVCC (‘Televisione a Circuito Chiuso’ - videosorveglianza), il servizio di pronto intervento (una delle eccellenze qualitative del Corpo Vigili Giurati) e il monitoraggio satellitare.

3- Servizi Fiduciari e Reception. Si tratta di un pacchetto di servizi rivolti alle aziende, che vengono erogati sia in maniera costante e permanente che in occasione di particolari eventi. Questi comprendono servizi di vigilanza non armata, reception e portierato fiduciario, facchinaggio, fattorinaggio, assistenza per eventi e meeting, hostess.

È, inoltre, possibile attivare uno sportello informazioni (anche temporaneo) e il servizio “doorman” assistenza clienti.



4- Servizi di Intermediazione. Sempre nell’ottica di agevolare chi si rivolge loro e, al contempo, offrire la migliore soluzione possibile, il Corpo Vigili Giurati si fa carico delle necessità manifestate dai clienti, seguendoli durante tutto il loro percorso.

È la Società stessa, quindi, che gestisce le richieste a 360°, occupandosi di organizzare i servizi, centralizzare il controllo e coordinare qualsiasi tipo di intervento.

In questo modo, si ottengono diversi vantaggi: vengono mantenuti gli elevati standard qualitativi, si riducono i costi e si consente, ai committenti, di concentrarsi sulle proprie attività produttive.

5- Servizi di Consulenza. Per offrire servizi davvero efficaci e allineati con i reali bisogni dei clienti, è importante valutare con accuratezza le criticità e i rischi esistenti.

È, così, possibile ottenere i massimi risultati contenendo i costi, massimizzando le risorse e ottimizzando i tempi.

Per svolgere questo delicato compito, il Corpo Vigili Giurati si avvale della collaborazione di uno specifico team, costituito da figure professionalmente qualificate.

Questa attività non comporta alcuna spesa aggiuntiva per il cliente.



6- Sistemi di Allarme. Il Corpo Vigili Giurati, grazie alla propria divisione tecnologica Corpo Vigili Giurati Security Network, è in grado di creare direttamente sistemi di sicurezza integrati nella catena di prodotti e servizi offerti, utilizzando tecnologie di ultima generazione. La Divisione opera su tutto il territorio nazionale.

Un risultato ottenuto grazie alle persone

Affinché la qualità dei servizi offerti si mantenga elevata, il Corpo Vigili Giurati si informa costantemente in merito alle novità disponibili, impiegando strumentazione di ultima generazione e ricercando le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia.



La Società è, però, consapevole del fatto che questo aspetto, da solo, non è sufficiente;

sono le persone a fare la differenza.

Non è un caso, quindi, che il loro punto di forza sia costituito dalla selezione, la preparazione e l’aggiornamento costante del personale; per fare questo, vengono messe in atto una serie di procedure studiate per massimizzare la responsabilità, la sicurezza e l'efficacia di tutte le attività.

Il personale impiegato è in grado di rispondere a qualsiasi situazione in maniera celere, affidabile e professionale, anche grazie alle migliaia di ore di formazione pratica, teorica e legale.

Inoltre, viene data rilevanza all’aspetto umano e all'unicità di ognuno.



Ad oggi, ci sono 1200 Guardie Giurate e 420 pattuglie (di cui 250 notturne), distribuite su 25 sedi e 6 centrali operative, che lavorano alacremente per garantire la serenità dei propri clienti, che si tratti di privati, piccole e medie imprese, gruppi industriali, banche o enti pubblici.



Il Corpo Vigili Giurati è leader in Toscana (dove si trova la sede generale), dove è presente in maniera capillare sul territorio, ma opera, ormai, a livello nazionale.

La sua attività infatti, si è diffusa anche in Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Liguria e Piemonte.

Per ottenere maggiori informazioni e scoprire le offerte disponibili, è possibile visitare il sito del Corpo Vigili Giurati e la relativa pagina Facebook.