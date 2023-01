Scendi in piazza per sostenere la ricerca e la prevenzione contro il cancro

Ciascuno di noi, ogni giorno, può con piccoli gesti dare un contributo per il proprio benessere e – di riflesso – per quello dell’intera comunità. In che modo? Prendiamo per esempio la tutela della salute.

Adottare comportamenti corretti come un’alimentazione equilibrata, fare attività fisica, aderire agli screening programmati e non fumare riduce sensibilmente il rischio dell’insorgere di un tumore: un bene sicuramente per l’individuo, ma anche per l’intera collettività.

Le Arance della Salute nelle piazze d'Italia

Proprio la sensibilizzazione verso comportamenti sani sarà al centro delle "Arance della salute", la prima iniziativa dell’anno organizzata da Fondazione AIRC per la prevenzione e la ricerca sul cancro. Il primo appuntamento è sabato 28 gennaio nelle principali piazze d’Italia, dove.

i volontari di AIRC distribuiscono arance rosse coltivate in Italia, marmellata d’arancia e miele ai fiori d’arancio a fronte di una donazione rispettivamente di 10, 6 e 8 euro. Cerca la piazza più vicina a te consultando il sito

I fondi raccolti saranno destinati al finanziamento del lavoro di oltre 5.000 ricercatori in ambito medico e farmaceutico, con l’obiettivo di rendere il cancro sempre più curabile.

L’appuntamento con la salute continua

Dal 4 febbraio, in occasione del World Cancer Day, l’appuntamento con la salute continua in più di 8.000 supermercati di oltre 50 insegne: per ogni reticella di “Arance rosse per la ricerca” venduta, i punti vendita aderenti doneranno 50 centesimi ad AIRC.

E sempre dal 4 febbraio, grazie alla collaborazione con CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – e alla sua unione agroalimentare, i bar e i ristoranti aderenti doneranno ad AIRC 50 centesimi per ogni spremuta d’arancia scelta dai clienti.

Tutte iniziative, insomma, che si inscrivono in un preciso progetto orientato alla prevenzione e al sostegno della ricerca. Per dare il tuo contributo consulta il sito dell’iniziativa e partecipa alle Arance della Salute.