Lavoro stabile e crescita professionale in Italia? McDonald's lo rende possibile

McDonald's continua a investire in Italia, offrendo nuove occasioni di occupazione attraverso assunzioni con contratti stabili nel corso del 2023. In un panorama complicato per il mercato del lavoro, in cui molte offerte sembrano non corrispondere alle aspettative dei candidati, quella di McDonald's – che attualmente occupa ben 32.000 dipendenti – si distingue come un'opportunità concreta, per chi è alla ricerca di un impiego stabile e possibilità di crescita professionale.

McDonald's: un impegno concreto verso l'Italia. 5.000 nuove assunzioni nel 2023

McDonald's, nell'ambito della sua nuova campagna “i’m lovin’it ® italy”, che celebra l'amore per il nostro Paese, ha annunciato un obiettivo ambizioso: l'assunzione di 5.000 persone in Italia nel corso del 2023. Questa iniziativa rappresenta un sostegno tangibile per l'economia locale, offrendo opportunità di lavoro significative su tutto il territorio nazionale in un momento complesso.

L'impegno di McDonald's verso l'Italia si estende anche oltre l'ambito delle assunzioni. La campagna “i’m lovin’it ® italy” è, infatti, un tributo alla storia dell'azienda nel nostro Paese.

McDonald's: una fantastica opportunità per il tuo percorso professionale

Entrare a far parte del team McDonald’s dà la possibilità di accedere ad un’offerta che va al di là delle consuete proposte di lavoro. Qui, l'attenzione verso i dipendenti è al centro di tutto, con l'obiettivo di offrire un ambiente inclusivo e collaborativo in cui ogni individuo è valorizzato e può crescere professionalmente, con un forte accento sulla meritocrazia. L'azienda si impegna a garantire pari opportunità, promuovendo un contesto dinamico, giovane e libero da discriminazioni. La flessibilità oraria permette poi di conciliare gli impegni personali con quelli professionali, offrendo un equilibrio tra carriera e vita privata. Inoltre, l'opportunità di crescita interna è un aspetto distintivo dell'esperienza lavorativa presso l’azienda, in cui si riconosce il valore delle persone e il loro contributo alla crescita del marchio. Grazie a un approccio orientato alla formazione di competenze professionali e soft skills, i dipendenti di McDonald's acquisiscono le capacità necessarie per affrontare sfide professionali in continua evoluzione. Ma le possibilità di crescita non si limitano a questo: attraverso l’iniziativa “Archways to Opportunity”, McDonald’s mette a disposizione dei dipendenti-studenti più meritevoli borse di studio universitarie, erogate per supportare le persone nel pagamento delle tasse dei propri corsi di laurea.

Candidati oggi stesso: basta un clic

Invia oggi stesso la tua candidatura a McDonald’s: per farlo basta riempire il form che trovate qui. Non perdere l’occasione di unirti a un team giovane e dinamico, dove puoi trovare possibilità di crescita: McDonald’s ti aspetta!