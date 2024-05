A Sansepolcro c’è il giro del mondo del gusto

Torna la bella stagione e con essa torna anche la voglia di stare all’aperto e di vivere con un tocco di spensieratezza le manifestazioni enogastronomiche d’eccellenza.

Quale migliore occasione, dunque, per non approfittare di uno degli eventi più attesi nel panorama italiano: il giro del mondo del gusto o meglio il “Sansepolcro Food&Street”.

Food&Street: appuntamento dal 24 al 26 maggio a Sansepolcro

Alla sua sesta edizione, la fortunata e gustosa kermesse riporta nelle strade del Borgo sapori e profumi da tutto il mondo. Nelle giornate del 24, 25 e 26 maggio, stand gastronomici e foodtruck provenienti da ogni continente pianteranno i fornelli nello storico viale Diaz a Sansepolcro, riconfermando la formula vincente che nel solo 2023 ha portato oltre 50 mila visitatori nel Borgo in provincia di Arezzo.

Confermata anche l’organizzazione di Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, così come il contributo di Banca Anghiari e Stia e la collaborazione tecnica di Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) e di Meet Valtiberina Toscana.

Sansepolcro si conferma un melting pot di cultura culinaria da tutto il mondo

Ma cosa aspettarsi da questa nuova edizione, che sicuramente non deluderà le attese?

Come detto, non mancheranno le occasioni per gustare le prelibatezze da tutti i continenti.

Saranno oltre 20 gli stand e i foodtruck che ogni giorno, con orario continuato dalle 11 alle 24, proporranno pietanze e specialità di ogni tipo: dalla paella spagnola, sempre accompagnata da gustosa sangria, alla Pichana brasiliana, passando per mini-crepes olandesi, falafel israeliani, Pita Gyros greci, asado argentino, kurtos ungherese e cucina asiatica all’insegna di Bao, gyoza e takoyaki.

A tutto questo farà, ovviamente, da cornice la saporita cucina tipica locale della Valtiberina, da accompagnare con le migliori birre artigianali provenienti da tutta Italia, e due grandi novità di quest’anno: lo stand irlandese, che propone ottima carne di Angus alla griglia, e uno stand interamente dedicato ai cibi senza glutine, voluto fortemente dall’organizzazione per andare incontro alle esigenze di una platea di buongustai sempre più vasta, esigente e variegata.

A Sansepolcro non c’è Food senza Street

Ma la festa non si esaurirà certo tra piatti e boccali, perché si prospetta molto ricco anche il programma di iniziative ed eventi collaterali che allieterà turisti e visitatori nei tre giorni di kermesse. E allora, vietato andare a casa senza aver provato:

Lo shopping nei negozi del centro: grazie alla “Food&Street Shopping Card”, Confcommercio offre la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati nei negozi di Sansepolcro aderenti all’iniziativa e, al contempo, valorizza il commercio tradizionale locale, puntando un faro sulle tanti attività presenti nel centro storico.

grazie alla “Food&Street Shopping Card”, Confcommercio offre la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati nei negozi di Sansepolcro aderenti all’iniziativa e, al contempo, valorizza il commercio tradizionale locale, puntando un faro sulle tanti attività presenti nel centro storico. I tour guidati alla scoperta del Borgo: le guide turistiche di Confguide hanno in serbo per tutti i visitatori interessati un programma di cultura e bellezza, tra i monumenti più importanti del Borgo. Sia sabato che domenica si potranno visitare piazza Torre di Berta, la Cattedrale, il Palazzo Pretorio, il Palazzo delle Laudi, la Chiesa di Sant’Antonio Abate e il Museo Civico, dove è custodita la Resurrezione dipinta da Piero della Francesca e simbolo del Borgo.

le guide turistiche di Confguide hanno in serbo per tutti i visitatori interessati un programma di cultura e bellezza, tra i monumenti più importanti del Borgo. Sia sabato che domenica si potranno visitare piazza Torre di Berta, la Cattedrale, il Palazzo Pretorio, il Palazzo delle Laudi, la Chiesa di Sant’Antonio Abate e il Museo Civico, dove è custodita la Resurrezione dipinta da Piero della Francesca e simbolo del Borgo. Giochi e animazione per bambini: per tutte le famiglie in visita, la tre-giorni di Sansepolcro sarà arricchita dall’area giochi kindergarten. Un tripudio di gonfiabili per far scatenare i più piccoli di casa rimarrà aperto da venerdì a domenica dalle 10 alle 22, non senza la possibilità di acquistare zucchero filato, palloncini e pop corn, ovviamente.

per tutte le famiglie in visita, la tre-giorni di Sansepolcro sarà arricchita dall’area giochi kindergarten. Un tripudio di gonfiabili per far scatenare i più piccoli di casa rimarrà aperto da venerdì a domenica dalle 10 alle 22, non senza la possibilità di acquistare zucchero filato, palloncini e pop corn, ovviamente. Musica dal vivo: tante anche le occasioni di ascoltare gruppi dal vivo o di lasciarsi accompagnare, tra una portata e l’altra, da un sottofondo musicale che non potrà che coinvolgere e dettare il ritmo di un weekend tutto da vivere all’insegna della spensieratezza.

Insomma, con così tanti buoni motivi per tenersi il weekend libero, come si può dire di no? Il giro del mondo del gusto è in partenza dal 24 al 26 maggio a Sansepolcro con la mitica “Food&Street”.

Allentate le cinture che si parte!

Trovate tutte le informazioni sul sito web, su Facebook, Instagram e all'indirizzo email sansepolcro@confcommercio.ar.it.