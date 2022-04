Popolazione italiana sempre più anziana, una tendenza che va gestita con attenzione

È, ormai, informazione nota il fatto che la popolazione mondiale stia invecchiando.

Particolarmente rilevante, però, risulta la redistribuzione demografica che, per la prima volta nella storia dell’umanità, farà pendere la bilancia verso la terza età.

Infatti, secondo le proiezioni, entro il 2050 il numero di anziani raddoppierà, attestandosi al 22% della popolazione totale (rispetto all’attuale 11%).

Inoltre, nel corso dei prossimi 5 anni si prevede che le persone di età superiore ai 65 anni supereranno il numero di bambini al di sotto dei 5 anni.

L’Italia, in particolare, è profondamente toccata da questa tendenza.

Nell’ultimo mezzo secolo, infatti, la popolazione italiana è invecchiata rapidamente e, secondo le statistiche, nel 2050 la quota di ultra 65enni ammonterà al 35,9% della popolazione totale, con un’aspettativa di vita media pari a 82,5 anni.

Ciò ha evidenziato un incremento di patologie neuro-degenerative, cui è necessario fare fronte non solo con medicinali, ma anche con terapie alternative non farmacologiche.

Per questo motivo, viene dato sempre più valore alla terapia occupazionale, ottima soluzione per stimolare le capacità cognitive individuali.

Non è un caso, quindi, che CRA Pensionato San Giuseppe, appartenente al Gruppo La Villa, ponga al centro delle proprie attività quotidiane la terapia occupazionale, assieme a terapie e importanti focus dedicati a persone con Alzheimer e demenza, con l’obiettivo di promuovere benessere e salute dei propri Ospiti con le numerose attività espressive, manuali e ludiche.

Mantenere la mente attiva

Per poter aiutare gli Ospiti a mantenere le proprie abilità cognitive e, di conseguenza, un buon livello della qualità della vita, presso CRA Pensionato San Giuseppe vengono organizzate una serie di attività e progetti speciali funzionali allo scopo, tra le quali si annoverano:

Doll Therapy

Pet Therapy

Clown Therapy

Laboratori Creativi Manuali

Attività Ludiche

Lettura di Gruppo

Cineforum

Laboratorio Artistico

Laboratorio di Disegno e Pittura

Cura del Sé

Bagno e Coccole

Stimolazione Sensoriale

Stimolazione Cognitiva

Giochi Cognitivi

Ogni attività ha una funzione ben precisa e, al contempo, è pensata per allietare le giornate degli anziani presenti presso la struttura.

Una struttura che pone le persone al centro di tutto

CRA Pensionato San Giuseppe è situata nella cittadina di Quattro Castella, sulle colline della provincia di Reggio Emilia.

Posizionata nel cuore della zona Matildica, si trova vicino ai castelli di Bianello, Canossa e Rossena.

La struttura è costituita da un edificio diviso in 3 piani e circondato da un ampio spazio verde, di cui gli Ospiti possono usufruire in maniera serena e sicura.

Internamente, è suddivisa in quattro nuclei, di cui uno specializzato nella gestione degli anziani affetti da demenza.

Ogni nucleo dispone di camere singole e doppie con bagno, tutte arredate in maniera molto semplice ed accogliente.

Sono presenti, anche, sale da pranzo e sale comuni, presso le quali vengono svolte le attività ricreative e le feste, guardiole del personale, servizi igienici riservati agli Ospiti, al personale e agli esterni, bagni assistiti.

Al piano terra si trovano la reception, gli uffici amministrativi e del Responsabile di struttura, l’ambulatorio medico, l’ufficio del coordinatore infermieristico, una sala polivalente, la cappella e la cucina.

Nel seminterrato, infine, sono posizionati la palestra, la lavanderia, il salone parrucchiera.

La struttura dispone di 137 posti letto, di cui 70 accreditati dalla Regione Emilia-Romagna, ed è organizzata per rispondere in maniera globale alle finalità di cura geriatrica e di accoglienza di persone che presentino specifiche situazioni di bisogno, quali elevato livello di non autosufficienza con compromissione clinica e terapie multiple e complesse, patologie cronico-degenerative, compromissione motoria e/o cognitiva lieve, medio e grave, necessità di cure riabilitative post-ospedaliere o ricoveri di sollievo.

Dato che lo scopo principale della struttura è il mantenimento del benessere e della salute della persona, questa si avvale di un’équipe multidisciplinare, di cui fanno parte un medico di medicina generale, un medico geriatra, gli infermieri, il responsabile attività assistenziali, operatori socio-sanitari e fisioterapisti.

L’équipe si occupa di fornire, in maniera continuativa, cure e prestazioni sanitarie, attività assistenziali, riabilitative e di animazione atte a mantenere e/o a rafforzare le capacità funzionali, motorie, cognitive e relazionali necessarie alla vita quotidiana degli Ospiti.

Un occhio di riguardo alla sicurezza

Data l’importanza crescente assunta dal tema sicurezza in seguito all’emergenza sanitaria, il Gruppo La Villa ha promosso, nel 2020 l’iniziativa “CRA sicura”. Questa sancisce l’impegno del Gruppo nell’assicurare una nuova dimensione di vita in CRA a misura d’Ospite, con la massima qualità di assistenza, benessere e protezione, nel pieno rispetto delle nuove normative di sicurezza.

L’impegno profuso nel mantenere i protocolli costantemente aggiornati, l’opera di riorganizzazione e il seguire tutte le disposizioni indicate, hanno consentito di riaprire a poco a poco le strutture in maniera completamente sicura, naturalmente in ottemperanza alle indicazioni ministeriali



Per ricevere maggiori informazioni e conoscere i servizi disponibili, è possibile chiamare il Centro Assistenza Clienti del Gruppo al numero 800.68.87.36, inviare una mail all’indirizzo assistenzaclienti@lavillaspa.it, oppure compilare il form dedicato, per essere ricontattati da un operatore.

Inoltre, è possibile approfondire sulla pagina web dedicata a Cra Pensionato San Giuseppe sul sito del Gruppo La Villa e la relativa pagina Facebook.