Studiare Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie in un contesto internazionale, ecco dove

Per i ragazzi che escono dalle scuole superiori, decidere quale percorso di studi universitario intraprendere, specialmente nel settore sanitario, rappresenta una sfida non da poco. Ecco perché è fondamentale selezionare la giusta università, cercando quella che offre le migliori competenze per aprire le porte alla carriera dei propri sogni.

UniCamillus offre l'opportunità di iniziare già da quest'anno il percorso di studi, iscrivendosi entro il 2 ottobre al test di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie.

UniCamillus è un Ateneo di eccellenza, con sede a Roma, che offre una formazione di alto livello nel campo medico-scientifico. I percorsi di studio permettono di acquisire solide competenze e di aprire interessanti prospettive professionali, anche a livello internazionale. Gli studenti di UniCamillus avranno l'opportunità di studiare in un ambiente multiculturale, grazie alla presenza di discenti provenienti da tutto il mondo. Questo contesto cosmopolita risulta estremamente stimolante e favorisce la crescita personale e professionale degli studenti.

L'offerta formativa di UniCamillus è diversificata e comprende sia Corsi di Laurea in lingua inglese che Corsi di Laurea in lingua italiana. Per coloro che desiderano seguire i corsi in lingua inglese, sono disponibili i seguenti percorsi: Medicina e Chirurgia, Fisioterapia, Infermieristica e Tecniche di Radiologia Medica. Mentre per coloro che preferiscono seguire i corsi in lingua italiana, sono offerti i Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Ostetricia e Tecniche di Laboratorio Biomedico.

Se sei interessato a saperne di più su UniCamillus e sui suoi corsi di studio, visita il sito web dell'Ateneo.