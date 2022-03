Privacy, lusso e relax: il weekend romantico è servito

Sentite il bisogno irresistibile di staccare la spina? Vorreste dedicarvi maggiormente ai vostri partner? Siete sempre presi dal lavoro e lo stress non vi molla mai? Allora, fermatevi un istante e rispondete ad una semplice domanda: che ne pensate di una lussuosa Suite che vi accolga in magiche atmosfere e vi trasporti in luoghi lontani? Che ne dite di una bella vasca idromassaggio o di una esclusiva piscina riscaldata privata? Che ve ne pare di un’intima cenetta per due, a lume di candela, in un ristorante elegante e raffinato?

Già, si era detto una sola domanda, ma l’importante è che ci siamo capiti. Quello che vi serve, insomma, è qualche ora o, perché no, un bel weekend di assoluta tranquillità, relax e totale privacy, lontani dal lavoro, dal traffico e dalle preoccupazioni e, possibilmente, in compagnia della vostra dolce metà.

Massima discrezione e suite di lusso: un Motel da Mille e una notte

E allora, se le suggestioni di poco fa vi hanno fatto sognare ad occhi aperti, sappiate che a Orfegno, nelle verdi campagne novaresi, c’è il posto perfetto per voi: Motel Piranha garantisce, infatti, non solo un eccellente livello di discrezione dall’arrivo fino alla partenza, ma anche e soprattutto Suite di lusso, tutte a tema, in grado di assicurare pace, intimità, piscine private riscaldate e atmosfere decisamente uniche.

Ma andiamo con ordine:

• La privacy: al Motel Piranha, per fare il check-in, non è necessario neanche scendere dall’auto, perché l’addetto al ricevimento vi accoglierà appena varcherete l’ingresso, indirizzandovi immediatamente alla Suite a voi destinata. Ci si potrà, dunque, dirigere direttamente al proprio parcheggio privato dotato di ingresso elettronico con keycard e porta basculante, che garantirà la massima privacy durante l’intero soggiorno e consentirà un accesso privilegiato e diretto alla Suite. Insomma, avrete il massimo della privacy, ancor prima di entrare in stanza.



• Le Suite a tema: la scelta di suite è ampia e in grado di accontentare davvero tutti. Tra Royal Suite, Wellness Suite, Top Suite e Junior Suite si può decidere, innanzitutto, il livello di lusso a cui si aspira. Ma la vera scelta è quella relativa al tema della stanza, il cui nome già descrive perfettamente l’ambientazione promessa: Domus Aurea, Tutankhamon, Playa Bonita, Azteca, Marrakesh, Oriental, Re Artù, Eldorado, Astral, New York, Dalì, Anni ‘70, Masai, Venezia e Casanova. Ciascuna, ovviamente, dotata di ampio living, letto king size, servizi spa diversificati e, per chi cerca il top del top nella zona, anche la piscina privata in stanza riscaldata a 35°.

Top Suite New York: idromassaggio, cena a lume di candela e tutte le emozioni della Grande Mela

Un esempio su tutti? La Top Suite New York, completamente rinnovata negli arredi e nelle amenities, è una vera e propria immersione nello skyline di Manhattan. Luci e grattacieli fanno da cornice allo spazioso living che si apre su un letto king, comodo e accogliente, e sul bagno con vasca idromassaggio con cromoterapia.

Ad aggiungere valore all’esperienza, anche la possibilità di usufruire delle deliziose preparazioni culinarie del raffinato ed esclusivo ristorante L’O. Interno alla struttura e riservato ai soli clienti, permette di scegliere anche un servizio in camera per ricche colazioni, spuntini gourmet, aperitivi, pranzi e cenette a lume di candela da consumare nell’intimità della propria Suite, accompagnato magari dalle immancabili bollicine delle migliori etichette italiane e straniere

Insomma, il Motel Piranha è un’occasione unica e originale per viaggiare con i cinque sensi nelle atmosfere della Grande Mela, o in qualunque altra location vi abbia ispirato. E allora, non resta che lasciarvi alle spalle lo stress di Milano, il traffico di Torino, il tran tran di Novara e le preoccupazioni di Vercelli e passare finalmente qualche ora di totale relax circondati da luoghi decisamente fuori dal comune e oltretutto facilmente raggiungibili (con meno di un'ora d'auto da Milano e Torino e ancor meno da Vercelli).

Signori, il vostro weekend romantico è servito!