Musica live, shopping e degustazioni: le “Summer Nights” accendono l’estate bresciana

Tra hit estive che iniziano a farsi sentire e sbirciate giornaliere alla ricerca del miglior viaggio da regalarsi, l’estate bussa per farsi spazio portando con sé tutta la sua aria frizzante ed esplosiva. La tanto attesa bella stagione è finalmente arrivata anche a Brescia e nel milanese ed ecco che la città si prepara ad accogliere un'imperdibile rassegna estiva di serate live e dj set tutte da vivere, con shopping fino a tarda notte e deliziose degustazioni enogastronomiche.

Le “Summer Nights" firmate Land of Fashion Villages

Per rendere indimenticabile l’arrivo dell'estate, a Franciacorta Village (Rodengo Saiano, Brescia) le “Summer Nights” accenderanno l’esplosiva estate bresciana. Nella sede principale e nei cinque Villaggi del network, le “Summer Nights" firmate Land of Fashion Villages sono un’occasione per vivere i centri dedicati allo shopping in modo inusuale, divertente e dinamico. Ogni Villaggio accoglierà infatti gli ospiti in lounge ispirate ai colori ed atmosfere estive, eleganti e dall’animo avvolgente, rispecchiando così la bellezza dei territori che caratterizzano tutti i centri firmati Land of Fashion Villages.

Il programma

A rendere diverse le serate nei venerdì del 14, 21 e 28 luglio tutti i 190 negozi a Franciacorta Village resteranno aperti fino alle 23 accompagnati da aperitivi, cocktail, menù speciali e con le ristorazioni aperte fino a mezzanotte.

Venerdì a ritmo di musica

Per tre venerdì sera si ballerà dalle 19 fino alle 24 con la musica dei noti Dj di RTL 102.5, Gigi Resta, Roby Bazzani, Ricky Aristarco e Angelo Vicari che dalle loro consolle accenderanno i ritmi dell’estate al Villaggio. Tre serate speciali da godere con un curatissimo allestimento appositamente pensato e ideato da Alessandra Iaria, meglio conosciuta come La Iaia, nota wedding planner e influencer bresciana che ne ha seguito la direzione artistica.

Shopping, drinks estivi e degustazioni

Tanto shopping serale, come detto, ed una ristorazione che resterà aperta fino a mezzanotte con una proposta gastronomica attraente, il tutto sarà accompagnato da un’inedita proposta di signature e classic drinks firmata da Dialogue Lounge Bar, che vanta una premiata esperienza a livello europeo e mondiale nel settore dell’alta mixologia nonché un rinomato cocktail bar esperienziale a Brescia che in queste tre date si trasferirà dal centro città proprio nel cuore del Villaggio.

Insomma, è tempo di segnare le date sul calendario! Siete tutti invitati per l'esclusivo appuntamento che si terrà a Franciacorta Village in occasione delle Summer Nights: si parte venerdì 14 luglio con Music powered by Dj Gigi Resta, Roby Bazzani e Ricky Aristarcodalle 19 alle 24; mentre venerdì 21 luglio e 28 luglio in consolle saranno Dj Gigi Resta, Roby Bazzani e Angelo Vicari. Le "Summer Nights" firmate Land of Fashion allieteranno il panorama serale estivo in un viaggio appositamente pensato per continuare a creare esperienze uniche ed indimenticabili nei cinque Villaggi del network Land of Fashion.

Per maggiori informazioni visita il sito!