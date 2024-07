Summer Nights: Shopping, musica e divertimento sotto le stelle

Con l'arrivo dell'estate, le serate assumono un sapore speciale.

Proprio per questo Franciacorta Village estende l'orario di apertura dei suoi negozi per offrire un'esperienza di shopping unica e memorabile. Sabato 6 luglio, e nei tre venerdì successivi, 12, 19 e 26 luglio, i negozi rimarranno aperti fino alle 23, mentre le aree food & drink accoglieranno i visitatori fino a mezzanotte. Queste "Summer Nights" vi permetteranno di divertirvi e assaporare buon cibo e buona musica, insomma un modo perfetto per godersi le lunghe serate estive.

Musica dal vivo e DJ Set esclusivi

Le "Summer Nights" al Franciacorta Village non sono solo un’occasione per fare shopping, ma anche per vivere serate all’insegna della musica dal vivo.

Dalle 18 alle 24, noti DJ animeranno le serate con i loro set. Si inizia il 6 luglio con Gigi Resta di RTL 102.5, seguito da serate con ospiti speciali come Paola Iezzi, giudice di XFactor 2024, e il duo pop degli Eiffel 65, celebri per la loro recente collaborazione con Loredana Bertè. L'ultimo venerdì di luglio vedrà nuovamente protagonista Angelo Vicari di RTL 102.5, chiudendo il mese con un gran finale musicale.

Scoperta di nuovi negozi e offerte imperdibili

Durante queste serate, i visitatori potranno esplorare le ultime aperture del villaggio, tra cui Dixie, Salewa, 120% Lino, Ottod’Ame, Adventurx e Lee-Wrangler. Franciacorta Village, con il suo allestimento curato e l'atmosfera unica, invita a scoprire nuove collezioni, fare acquisti a prezzi scontati e godersi pause rilassanti con amici, magari gustando un cocktail estivo. Unendo shopping, musica e divertimento, le "Summer Nights" offrono un’esperienza indimenticabile nel cuore della Franciacorta e l'occasione perfetta per rifarsi il guardaroba.