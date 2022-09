Contenzioso bancario, come trasformarlo da problema a strumento utile per l’utente

Quando si parla di contenzioso bancario, si intende l’insieme delle procedure stragiudiziali e giudiziali che vengono attivate con lo scopo di risolvere i problemi economici sorti tra la banca e il cliente (che può essere un’azienda, un privato o un ente).

Tale strumento è sempre figlio di una crisi economica, logicamente non desiderata, ed è utilizzato dagli Istituti di Credito, Banche, Finanziarie e Cessionarie del Credito, per intimare al Cliente un pagamento arretrato di una determinata somma, con la minaccia che promette, anche ai fideiussori, di segnalare la posizione a sofferenza e di “girare” la pratica all’ufficio legale con le relative azioni di decreti ingiuntivi precetti e pignoramenti, nel caso non si rientri immediatamente dagli scoperti sia di conto corrente che dei mutui e finanziamenti con rate non pagate.

Anche nel caso in cui il Cliente abbia avuto il forte sospetto, se non addirittura la certezza, che l’Istituto di Credito sia responsabile di abusi o illeciti, come ad esempio i più noti usura e anatocismo, ha sempre taciuto poiché partner troppo importante conseguentemente la forza economica delle banche conduce il Cliente a sentirsi impotente, quindi, nella quasi totalità dei casi, la necessità di liquidità fa sì che la decisione sia quella di desistere dall’attivare qualsiasi tipo di rimostranza o di rivendicazione dei propri diritti con il successivo inevitabile deterioramento della posizione e del rapporto alla prima difficoltà con la banca.

Però non è sempre così, poiché il contenzioso bancario può essere utilizzato anche dal Cliente per il recupero e la restituzione di quanto indebitamente pagato alla Banca sia nei rapporti in essere oppure ancora meglio chiusi o estinti come mutui, leasing, finanziamenti e conti correnti, sia nelle opposizioni agli atti esecutivi come decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti emessi dagli Istituti di Credito e dalle Società Cessionarie del Credito, con casi comprovati, infatti, in cui le banche hanno addebitato somme in maniera illegittima, risultate essere il prodotto di interessi ultralegali o non pattuiti, di commissioni e oneri non dovuti o, ancora, derivanti dall’usura o dal regime finanziario applicato non dichiarato con anatocismo, dove il Cliente ha dimostrato e provato le sue ragioni, ottenendo la restituzione dell’indebito o riducendo, addirittura a volte annullando, l’importo richiesto dall’azione esecutiva.



Avvalersi di questo mezzo, però, può non essere semplice per chi non è pratico della materia; inoltre, spesso, non si viene ascoltati senza il supporto di un Avvocato.

Per giungere ad una soluzione, quindi, è consigliabile rivolgersi a professionisti specializzati.

Il prezioso aiuto di professionisti

Lo Studio Scudo Srl vanta una profonda conoscenza del settore, essendo specializzato in materia di diritto bancario occupandosi, esclusivamente, di contenzioso bancario e finanziario.

Si occupa, infatti, di redigere relazioni tecniche, perizie econometriche e pareri tecnici pro veritate su conti correnti, mutui, finanziamenti, prestiti, leasing e contratti derivati.

Lo Studio ha dimostrato (e continua a dimostrare dai risultati raggiunti con importanti sentenze a favore dei suoi Clienti) vantando la propria conoscenza, preparazione ed efficienza attraverso i successi ottenuti; il relativo operato ha, infatti, sempre messo in luce le numerose anomalie e irregolarità perpetrate dalle banche con il recupero e la restituzione di importanti somme.

Il più delle volte nella tutela del Cliente, attraverso le precise verifiche effettuate, è emerso anche che le segnalazioni alla centrale rischi, le messe in mora, le risoluzioni contrattuali ed i decreti ingiuntivi erano infondati, in quanto risultato di un rapporto bancario viziato da criticità ed illegittimità.

Tale condizione non solo rende nulle le richieste degli Istituti di Credito che sono sempre con importi maggiorati, ma offre invece, anche, la possibilità di farsi restituire gli oneri e gli interessi pagati e non dovuti portando molto spesso il Cliente da una posizione deteriorata ad un posizione creditoria nei confronti della banca.



L’operato dello Studio Scudo ha evidenziato, ad esempio, che l’80% dei conti correnti analizzati presentava anomalie come anatocismo e usura o, ancora, che il 70% dei mutui sottoscritti per l’acquisto o per la ristrutturazione di casa sono risultati illegittimi e irregolari, per poi evidenziare le irregolarità dei mutui con ipoteca accesi per estinguere le posizioni debitorie pregresse di conti correnti o finanziamenti.

Nella quasi totalità dei rapporti bancari verificati le banche, inoltre, hanno applicato condizioni diverse da quelle indicate o addirittura mai pattuite in contratto, inserendo anche condizioni peggiorative per il cliente nel corso del rapporto bancario addebitando interessi, spese e competenze maggiorate sia nei conti correnti sia nei finanziamenti e mutui.

Un ultimo esempio di quanto emerso dalle verifiche delle “fideiussioni omnibus e specifiche” è che nella stragrande maggioranza sono risultate nulle e contrarie alla normativa, per la nullità del contratto stesso della fideiussione o del contratto che garantiscono.

Non sorprende, quindi, che molti dei Clienti che hanno ottenuto benefici economici dalle verifiche effettuate abbiano, in seguito, affidato allo Studio altre posizioni bancarie da verificare al fine di recuperare una liquidità dovuta.

Ecco perché poter contare su un valido supporto professionale è di notevole importanza.

L’importanza di agire tempestivamente

Lo Studio Scudo affianca i propri Clienti in situazioni di richiesta e restituzione degli importi pagati e non dovuti e nelle opposizioni agli atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti emessi dagli Istituti di Credito e dalle Società Cessionarie del Credito.

Questo, però, non significa che lo scopo che lo Studio si prefigge sia fare causa alle banche; l’obiettivo principale è quello di anticipare la Banca nel contenzioso, agendo tempestivamente per risolvere il problema, elaborando una strategia ben pianificata e invertendo il rapporto di forza in cui, solitamente, è la Banca a rivestire il ruolo dominante. Essere rapidi consente di trovare la soluzione più vantaggiosa (anche nei costi da sostenere), forti della consapevolezza di poter contestare ed opporre tutte le irregolarità e le illegittimità subite che si possono trasformare da criticità in ottime opportunità per trattare alla pari.

Nella fase definita di pre contenzioso è, quindi, fondamentale per difendersi, anticipare la Banca con una preventiva azione giudiziaria, evitando che la Banca stessa invii decreti ingiuntivi, atti esecutivi, precetti e pignoramenti.

Due strumenti fondamentali per affrontare un contenzioso

Per poter effettuare le proprie verifiche con la puntualità e la precisione che lo contraddistinguono, lo Studio redige, in prima battuta, una pre-analisi.

Questa è utile per verificare se sono presenti anomalie, quantificare gli importi rivendicabili e valutare se effettuare un reclamo restitutorio o una opposizione agli atti sia veramente conveniente, avendo ben presente la situazione in cui il cliente si trova.

Se viene evidenziato che, effettivamente, vale la pena agire per la anomalie riscontrate, lo Studio si occupa di redigere una perizia econometrica incentrata sul caso specifico, preparandola in tempi brevissimi con assoluta certezza e sicurezza dei dati elaborati, per consentirne un immediato utilizzo.

La perizia econometrica serve alla rilevazione degli illeciti, è in grado di verificare e dimostrare l’eventuale danno subito, nonché di esercitare il diritto al recupero delle somme indebitamente corrisposte all’istituto di credito conteggiate in base alla legge normativa, necessaria anche nelle opposizioni agli atti esecutivi.

Pre-analisi e perizie econometriche sono, quindi, preziosi strumenti di cui lo Studio Scudo si serve per agire efficacemente, sempre valutando caso per caso.

Supporto Tecnico per Studi Legali

Grazie alla specializzazione nella gestione del contenzioso bancario e finanziario, Studio Scudo Srl ha ottenuto la fiducia di primari Studi Legali nazionali, con cui collabora costantemente, supportandone i Clienti che gli vengono affidati.

In veste di consulente Tecnico di Parte, per la redazione di perizie econometriche bancarie e per la consulenza tecnica in materia di diritto bancario e finanziario, lo Studio affianca l’avvocato e lo segue in tutto il percorso che i Clienti dovranno percorrere, sia legale sia stragiudiziale.

Lo Studio desidera garantire, ai propri Clienti, la massima trasparenza riguardo i servizi offerti, per questo il costo di qualsiasi operazione è sempre preventivamente pattuito e accessibile a tutti.

Per ottenere maggiori informazioni o richiedere supporto per un caso specifico, è possibile visitare il sito di Studio Scudo Srl e richiedere un appuntamento compilando il form.

In alternativa, si può inviare una mail all’indirizzo info@scudosrl.it o chiamare il numero fisso 0744 462624 oppure il numero mobile +39 335 216232.