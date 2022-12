Svolta digitale e Impresa 4.0: il futuro aziendale è già qui

Big data, tecnologie predittive, robotica, cyber security, intelligenza artificiale, machine learning: sono queste le principali voci alle quali si fa riferimento quando si parla di Imprese 4.0. Una svolta digitale ormai indispensabile per ogni realtà aziendale proiettata verso il progresso e le nuove sfide che il futuro ci riserverà.

È acclarato che le aziende già digitalizzate abbiano goduto di sostanziali aumenti di fatturato e che per gestire al meglio la transizione siano stati fatti dei grossi investimenti riguardanti anche il capitale umano.

In quest'ottica continua a salire esponenzialmente il numero delle imprese interessate da questa trasformazione epocale favorita anche dalle risorse del PNRR.

Camere di Commercio e digitalizzazione

Le Camere di Commercio sono al fianco delle imprese, in particolare di quelle di dimensioni micro, piccole e medie per aiutarle nel passaggio verso la transizione al digitale, mediante soluzioni sicure e intuitive, nate per rispondere alle esigenze di imprenditori, professionisti e cittadini di fronte alla continua evoluzione dei sistemi economici e normativi.

La porta d’ingresso ai servizi digitali proposti dalla Pubblica Amministrazione è rappresentata dall’Identità digitale. Il sistema camerale, mediante l’Autorità di certificazione InfoCamere, propone il rilascio di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) abbinata ai dispositivi token DigitalDNA o Smart Card che consentono anche di effettuare la Firma digitale che garantisce autenticità, integrità e non ripudiabilità dei documenti sottoscritti, con pieno valore legale. In particolare il token DigitalDNA consente l’utilizzo del dispositivo e la firma digitale dei documenti informatici anche in mobilità grazie alla tecnologia Bluetooth, rendendo l’esperienza dell’utente semplice e flessibile.



É indispensabile conoscere approfonditamente le tecnologie digitali per essere efficacemente utilizzate per rimanere competitivi, ma anche consapevoli e formati circa i potenziali rischi di una tecnologia che lavora nell’ambito della rete web - commenta il Presidente della Camera di Commercio di Treviso - Belluno|Dolomiti

Mario Pozza



La Cyber security è una leva strategica per le nostre imprese per mettere in sicurezza i propri dati. La Camera di commercio, con il proprio ufficio PID, ha affrontato un’importante attività formativa per essere vicina alle imprese e renderle consapevoli, informate e in grado di attivare azioni per prevenire l’esposizione sempre più alta di attacchi informatici.



Dove richiedere SPID e CNS

Il rilascio di questi strumenti, ormai necessari all’imprenditore per lo sviluppo del proprio business, può essere effettuato con due modalità: presso gli sportelli camerali, previo appuntamento prenotabile online sul sito web della Camera di Commercio di Treviso - Belluno|Dolomiti, oppure con riconoscimento online mediante procedura guidata e descritta nel portale infocamere. Il dispositivo richiesto può essere poi spedito direttamente all’indirizzo prescelto (all’interno delle province di Treviso o Belluno) oppure ritirato presso gli sportelli camerali.

Un'ulteriore possibilità di sottoscrizione digitale è rappresentata dalla Firma digitale remota che, mediante una tecnologia innovativa composta da credenziali univoche (ID Login e Password) e da una One Time Password, garantisce la sicurezza delle operazioni e il pieno controllo del certificato e consente di firmare i documenti informatici anche in mobilità utilizzando un proprio device (smartphone, tablet o pc) connesso ad internet e il software firma4NG o la App DigitalDNA, senza la necessità di avere con sé il dispositivo fisico (Smart Card o token DigitalDNA).

Un lunga lista di servizi per l'impresa del futuro

Con SPID e CNS è possibile l’accesso ad ulteriori servizi digitali proposti dalle Camere di Commercio come: impresa.italia.it – dove è possibile ottenere tutti i documenti ufficiali della propria impresa gestiti dalla Camera di Commercio –, fatturaelettronica.infocamere.it – servizio di fatturazione elettronica gratuito, semplice e sicuro con le fatture che rimangono consultabili dal proprio Cassetto Digitale, conservate per 10 anni dalla stessa Camera di Commercio –, libridigitali.camcom.it – servizio che consente di evitare la bollatura e vidimazione preventiva dei libri sociali e fiscali e la conservazione di ingombranti documenti cartacei che occupano spazi e materiali – e Impresa 4.0 – dove con il PID (Punto Impresa Digitale) è possibile ricevere gratuitamente gli strumenti per valutare la propria situazione attuale e avere l’orientamento giusto per la trasformazione digitale con le tecnologie abilitanti più adeguate.

Per un approfondimento consulta nel sito della Camera di commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti la sezione Punto Impresa Digitale e per restare sempre aggiornato iscriviti alla newsletter camerale gratuita.