Ansia da switch off? Cambia TV e non ci pensi più

Ci siamo! Lo switch off del digitale terrestre è imminente. Quest’anno, l’8 marzo, celebreremo non solo tutte le donne d’Italia, ma anche un avvenimento fondamentale per la vita di tutti, uomini, donne e bambini. In tale data si dovrebbe completare, infatti, la transizione al nuovo corso della tv italiana.

Diciamo, allora, addio al caro vecchio digitale terrestre e diamo il benvenuto all’alta definizione. Finalmente, direte voi. E già, ma alla nostra ansia chi ci pensa?

Dobbiamo ricordarvi l’incubo del 2012, quando le nostre tv divennero di colpo buone solo per la discarica? Beh, la brutta notizia è che oggi non saranno solo le tv da buttare, ma anche i vecchi decoder. D’altro canto, c’è anche una buona notizia: Expert, con le sue promozioni da urlo.

Già, lo store di hi-tech, elettronica e tecnologia ha deciso di non abbandonarci e di tenderci una mano, anzi tre. Sono, infatti, tre gli ottimi motivi per non farsi prendere dall’ansia e affrontare questo nuovo switch off a testa alta:

1. Gli sconti di Expert: dal 14 al 27 febbraio sarà attiva la promozione CAMBIA TV E NON CI PENSI PIÙ. Tantissimi sconti straordinari su tutti i TV di ultima generazione delle migliori marche, selezionate dagli esperti.



2. Il bonus rottamazione: per chi decide di rottamare la vecchia tv, smaltendola nel modo corretto, è previsto un ulteriore sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 €, cumulabile con la promozione di Expert e ottenibile sfruttando l’incentivo messo sul piatto dal Governo.



3. La consulenza Expert: gli esperti vestiti d’arancio sono sempre disponibili e pronti a suggerirvi il meglio. E non solo per quanto riguarda tv e decoder, ma anche su tutti gli altri prodotti, sui quali, ovviamente, non mancano valanghe di sconti.

Già, tutto bello e a parole sono bravi tutti, ma in pratica di cosa parliamo?

Presto detto: direttamente dal volantino di Expert, ecco due ulteriori motivi, tra i tanti che scoprirete sul sito o in negozio, per correre da Expert senza voltarsi indietro:

• TV QLED TCL 43C725, 43 pollici, ULTRA HD ANDROID: con 100 € di sconto Expert e sfruttando il bonus rottamazione, lo portate a casa a soli 319,20 €



• Lavatrice SAMSUNG WW80TA046TT, con cestello da 8 kg e vapore igienizzante per rimuovere batteri e allergeni, a soli 399 € grazie allo sconto Expert di 200€.

Insomma, lasciatevi alle spalle ansie e preoccupazioni da switch off e cominciate a liberare la parete per far posto al nuovo maxi-schermo di casa.

E vedrete che, una volta sistematosi in famiglia, Expert non vi deluderà.

