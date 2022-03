Switch off del digitale terrestre: al famoso showman toglietegli tutto ma non la TV

L’8 marzo è la data in cui è stata attivata la trasmissione dei programmi delle emittenti nazionali attraverso la codifica MPEG-4 e i vecchi tv si sono spenti. Molte famiglie si sono trovate in difficoltà, alle prese con la risintonizzazione dei canali o il cambio del televisore, per non parlare del fatto che le tempistiche per la risintonizzazione delle tv locali, invece, sono diverse e potrebbero generare altri disagi in futuro.

Refarming in vista, dunque, a seguito del rilascio della banda 700 e della redistribuzione delle frequenze tra le emittenti televisive italiane. Tutto chiaro, no?

Lo switch off spiegato a mia nonna: come adeguarsi alla tecnologia che avanza

Okay, ricominciamo da capo: in parole povere, significa che tutti coloro che hanno una tv, per continuare a vedere i loro programmi preferiti, dovranno, come minimo, risintonizzare i canali, se non addirittura adottare sistemi più drastici per adeguarsi al nuovo corso della tv italiana: si può decidere di acquistare una nuova tv di ultima generazione o si può optare per mantenere il vecchio apparecchio, dotandosi però di un nuovo decoder.

La terza possibilità, scelta dai più previdenti e lungimiranti, perché in grado di offrire più delle precedenti, è data dalla tv satellitare gratuita tivùsat, una soluzione che mette al riparo da future nuove risintonizzazioni e cambi di tecnologie.

Tivùsat, a oltre 10 anni dal suo lancio sul mercato, ha superato il traguardo delle 4 milioni di smartcard attive coprendo un totale di 6 milioni di telespettatori (dati Auditel). Insomma, oltre il 10% delle famiglie italiane ha già scelto tivùsat, cosa che li ha messi in automatico al riparo dallo switch off dell’8 marzo scorso.

Un servizio apprezzato da tutti, insomma. Persino da una star della TV, fresca fresca di un successone come Sanremo. Date un’occhiata a come il nostro Amadeus ha risolto i suoi problemi con la TV e non stupitevi se lui, senza tivùsat, proprio non ci sa stare.

Offerta, qualità e accessibilità: i fiori all’occhiello di tivùsat

Cosa distingue tivùsat? Innanzitutto la possibilità di vedere e ascoltare gratuitamente, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento, oltre 180 canali tra radio e tv, di cui 60 canali in HD, 7 canali in 4K (tra i quali spicca il canale Rai in Ultra HD, attivo H24, che passa anche fiction, documentari e i grandi eventi sportivi), tantissimi canali internazionali e tutti i canali fondamentali del digitale terrestre.

In secondo luogo, la facilità di accesso per tutti, in quanto, per usufruirne è sufficiente un dispositivo (decoder o televisore con CAM) certificato Tivùsat, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13° e la smartcard in dotazione.

Da ultimo, tivùsat è in grado di raggiungere tutte le aree territoriali, anche quelle storicamente di più difficile copertura e non raggiungibili dal semplice digitale terrestre.

Perché scegliere tivùsat

Insomma, tivùsat sembra proprio riuscire a rispondere a tutte le sfide che il nuovo scenario televisivo italiano propone. E allora, vediamo chi trarrà maggior vantaggio da una scelta di questo tipo:

• Chi ha un vecchio tv che non si può recuperare: la soluzione è comprare una nuova tv smart, magari approfittando degli incentivi statali in atto, e collegarla a una CAM tivùsat per aumentarne ulteriormente la qualità.



• Chi ha un tv ancora in buono stato che non desidera rottamare: un decoder tivùsat unisce i vantaggi del satellite gratuito a una qualità eccellente.



• Chi vive in una zona non coperta dal digitale terrestre: tivùsat prende il segnale proprio dappertutto, anche sul classico cucuzzolo della montagna.



• Chi non ha mai avuto un segnale decente: con tivùsat si potrà finalmente guardare la tv con occhi diversi e ad altissima definizione.



• Chi ha una seconda casa che usa poco: qui l’importante è ricordarsi di adeguare la tecnologia per non ritrovarsi con la tv oscurata quest’estate. E se, in questo caso, comprare una nuova tv, forse è un po’ sprecato, un nuovo decoder tivùsat potrà risolvere il problema altrettanto efficacemente.

Incentivi e bollino di qualità per una scelta consapevole

Insomma, se vi siete riconosciuti in una di queste categorie, allora, eccovi due consigli veloci per affrontare questo switch off consapevoli di ciò che andrete ad acquistare.

1. Bonus TV e Bonus Rottamazione: approfittate degli incentivi statali! C’è una vasta gamma di dispositivi tivùsat, per tutti i gusti e le tasche, che vi attende, tra televisori con CAM e decoder. Piovono sconti nei maggiori negozi dedicati e non solo, perché rottamando il vecchio televisore, il risparmio aumenta di un ulteriore 20% sul prezzo fino a un massimo di 100€. Insomma, se c’è un momento buono per acquistare un nuovo tv, è sicuramente questo.



2. Il bollino a prova di futuro: come sapere se il nuovo tv o decoder è di qualità? Basta controllare la presenza del bollino “lativù 4K”, che consente di individuare i ricevitori che già oggi dispongono di tutte le caratteristiche tecniche necessarie per non incappare in ulteriori cambi tecnologici futuri. Ad un Tv nuovo con bollino la tivù4K basterà inserire una CAM tivùsat e la Tv del futuro è pronta.

Insomma, ora non avete più scuse: pronti al cambiamento?