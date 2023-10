Perché il tartufo bianco è così apprezzato?

Il tartufo è uno degli ingredienti più pregiati e celebrati nel mondo dell’enogastronomia. Il suo profumo intenso e inconfondibile, la consistenza delicata e il gusto unico lo rendono una delizia non solo per i più importanti chef ma anche per i semplici amanti della buona cucina.

Tra tutte le varietà di tartufo quello bianco spicca per la sua esclusività e il suo valore, come sanno bene a Gubbio, città che dal 28 ottobre al 1° novembre, in piazza 40 Martiri, ospiterà “Gubbio terra di tartufo”, Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei prodotti agroalimentari.

Una mostra sul tartufo bianco nel cuore di Gubbio

La mostra è ormai un appuntamento tradizionale, essendo giunta alla 42esima edizione: si tiene nel centro storico della città e vede come protagonista assoluto il tartufo bianco e i suoi aromi, ma all’interno degli stand si potranno trovare anche formaggi di pascolo, norcinerie, carni selezionate, olio, miele e dolci tradizionali.

Questo gioiello del bosco si presta a molti usi in cucina (anche se sono le preparazioni più semplici a esaltarne il gusto), come sa bene il popolare cuoco Giorgione Barchiesi – conosciuto anche grazie ai suoi programmi su Gambero Rosso Channel – presente alla rassegna, durante la quale terrà due show cooking gratuiti (su prenotazione) dove svelerà i segreti del tartufo e della sua cucina.

Intrattenimento, musica e degustazioni

Nel programma della mostra ci sarà spazio anche per presentazioni di libri, uno stand di intrattenimento per bambini, musica, degustazioni di vini (a cura di AIS Umbria - Delegazione di Gubbio) e attività ludiche di vario genere.

Chi visiterà la mostra potrà soddisfare oltre al palato anche la “fame” di cultura e arte, girando per Gubbio, città ricca di storia e che nel corso dei secoli ha affascinato molti intellettuali. Perdersi nell’intrico di stradine del centro storico, tranquillo ma vivo, visitare i suoi musei e le sue chiese costituisce un’esperienza che difficilmente si dimentica.

Gubbio città d’arte

Gubbio è una città ‘per tutte le stagioni’: da visitare sicuramente in primavera, periodo in cui si tengono manifestazioni tradizionali e sentitissime come la Festa dei Ceri e il Palio della Balestra, in estate per le numerose rassegne musicali e di spettacoli, in autunno con l’enogastronomia a farla da padrona e poi nel periodo natalizio con la magia delle luci e dell’albero di Natale più grande del mondo.

Un motivo in più per visitarla quest’anno, soprattutto per gli amanti dell’arte, è la XXVII edizione della Biennale di scultura e arte contemporanea (dal 15 ottobre 2023 al 1° maggio 2024): una grande e articolata mostra che unisce tra Palazzo dei Consoli e Palazzo Ducale 36 artisti italiani delle ultime generazioni.