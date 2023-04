Arte su pelle, luppolo e quel tocco vintage che non guasta mai: tutti a Chiuduno, in provincia di Bergamo

Cosa renderebbe un weekend veramente indimenticabile? Beh...provate a tatuarvelo sulla pelle e vedrete che non lo dimenticherete!

A Chiuduno (BG), la primavera porta con sé aria di festa, con un weekend che merita di essere vissuto e ricordato a lungo.

Tattoo, birra e spettacoli da non perdere: a Chiuduno ce n’è per tutti

Amate l’arte dei tatuaggi? Al Tattoo Weekend Chiuduno, dal 29 aprile al 1° maggio, convergeranno ben 180 tatuatori da tutta Italia, pronti a lasciare un segno indelebile nelle vostre vite.

Siete appassionati di birra? E allora, i gomiti, invece di tatuarveli, pensate ad alzarli, perché ad attendervi ci sono addirittura 11 stand di birrifici artigianali. Bionde, rosse e scure dai gusti unici, da accompagnare con l’ottimo cibo disponibile nell’Area Food e nel Self Service.

Come? Nulla di tutto questo fa per voi? Perché siete un’allegra famiglia con figli in cerca di attività divertenti o spettacoli interessanti. Ebbene, ancora una volta, la vostra meta dovrà essere Chiuduno, perché in questa 3 giorni di festa verranno organizzati spettacoli imperdibili.

Ecco quelli da non perdere:

• Motorcross Free Style: grandi numeri su rampe e acrobazie aeree con il gruppo Pirate Troop Freestyle.



• Drag QueenShow: balli e canti decisamente pittoreschi con le incantevoli e divertenti Miss Braga, Virginia Zip, Dolores Famale, Elena Sederova e Bibi Babol.



• Gara di dinosauri: la competizione tra T-Rex gonfiabili più divertente dai tempi del Giurassico.



• Area Bimbi: la zona dedicata ai più piccoli, a cura di Felici e Contenti.



• The Heroes Academy: tutti a scuola di supereroi insieme ai cosplay itineranti.



• Contest: la scelta è tra il Tattoo Contest, per tatuatori professionisti, il Beer Contest, per bevitori navigati, il Cosplay Contest, per gli amanti dei travestimenti e Miss Pin Up, dedicato alle più belle ragazze della manifestazione.



• Area Vintage: completamente rinnovata ci trasporta dritti dritti negli anni '50 e '60 grazie all’intrattenimento musicale dei vari dj set, che accompagnano i visitatori nel mercatino di prodotti handmade a cura di Clorofilla.

Attività per tutti, dunque, accompagnate dalla musica revival dal vivo dei Te Le Suono Band e dai più rockeggianti Ruvido, senza dimenticare la sensuale Pole Dance di Erika Pezzotta e gli interventi di Radio VivaFM, la radio ufficiale dell’evento.

Tattoo Weekend Chiuduno: una tre giorni tutta da vivere

Insomma, Must Tattoo Skin Care, sponsor ufficiale del Tattoo Weekend Chiuduno invita tutti voi a questa festa dedicata a tutti, grandi e piccini.

E allora, a noi non resta che ricordarvi le informazioni fondamentali per potervi partecipare.

La manifestazione si terrà, infatti, presso il Polo Fieristico Chiuduno in via Martiri della Libertà 2/A nei seguenti giorni e orari:

• Sabato 29 aprile dalle 14,00 alle 23,00

• Domenica 30 aprile dalle 10,00 alle 23,00

• Lunedì 1 maggio dalle 10,00 alle 22,00

È disponibile anche il servizio gratuito di bus navetta che dall'ampio parcheggio dell'area industriale di Chiuduno accompagna i visitatori all'ingresso della fiera. I bus partono ogni 15 minuti.

A voi, invece, non rimane che dare un’occhiata al programma completo sul sito, mettere pollicioni alzati e cuoricini sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione e precipitarvi a Chiuduno per un’esperienza indimenticabile.

E se proprio non vorrete tatuarvela addosso, potrete sempre dire “io c’ero!”