Primavera-Estate 2024: le nuove tendenze moda all'insegna dell'inclusività

Con l'arrivo della bella stagione, si fanno strada anche le nuove tendenze che coloreranno il nostro guardaroba per la Primavera-Estate 2024.

Tra le tendenze più in voga, troviamo pantaloni a zampa, crop top abbinati a gonne lunghe e stampe floreali che saranno un motivo che vedremo spesso nel 2024, il tutto realizzato con tessuti leggeri e versatili per un look comodo ma sempre alla moda.

Shorts e frange invece torneranno a cingere le gambe, il tutto in una tonalità pastello.

Per quello che riguarda gli accessori vedremo alla ribalta le borse a mezzaluna e le ballerine, in un vero e proprio ritorno ai ruggenti anni 90.

Ma è il denim, il capo evergreen per eccellenza, a essere tra i must have più gettonati anche in questa stagione. Il jeans è l’indumento più amato, indossato, desiderato della storia della moda. Non solo pantaloni di jeans, però. Minigonne, blazer, top, borse: sono solo alcuni dei capi di tendenza da abbinare e mischiare per la Primavera 2024.

E da qui parte la nuova campagna lanciata dallo storico brand CityModa, che quest’anno punta non solo alla moda, ma anche a temi importanti come quelli della diversità e dell’inclusione

Il messaggio che si vuole lanciare è quello che la moda abbraccia l'inclusività in tutte le sue forme, promuovendo uno stile che si adatta a ogni genere, età e fisicità.

Moda per l'Inclusività e l'accettazione di Sé

Lo staff di CityModa ha lavorato al lancio della nuova collezione realizzando una campagna che veicoli un messaggio che merita attenzione: la moda è per tutti. Lo shooting della campagna presenta, infatti, modelli di diverse taglie, etnie e generi, mettendo in evidenza la bellezza e la diversità di ogni individuo. I capi proposti sono pensati per essere comodi e adatti a ogni tipo di corpo e stile di vita, dimostrando che l'abbigliamento alla moda non ha limiti e dovrebbe essere accessibile a tutti. Questa visione inclusiva della moda riflette l'impegno di CityModa nell'empowerment e nell'accettazione di sé, promuovendo un messaggio di positività e fiducia in se stessi.

Le nuove tendenze da CityModa: per un guardaroba che celebra la tua unicità

Ti invitiamo a visitare il negozio e scoprire le ultime novità della moda primavera-estate 2024 e a scegliere i capi che esprimono la tua personalità e celebrano il tuo stile unico e personale. Negli store CityModa, troverai una vasta selezione di abbigliamento e accessori pensati per soddisfare ogni esigenza di stile e gusto. Un luogo dove celebrare la diversità e l'abbracciare la bellezza di ogni individuo, perché la moda è per tutti e ognuno di noi merita di sentirsi al meglio nella propria pelle.

Non a caso per l’occasione venerdì 19 aprile dalle ore 17.30 nello store CityModa Molfetta, si terrà il primo di una serie di eventi dedicati all’attuale campagna, che avrà come focus proprio il denim.

L’evento, dedicato agli amanti dell’iconico capo d’abbigliamento, sarà realizzato in collaborazione con i due storici brand LEE & WRANGLER e prevederà un format innovativo, in cui ci sarà uno speciale cocktail party, un dj set in stile con il tema e un simpatico photobooth.

E non solo, ci sarà anche la possibilità di ricevere una bag in omaggio e la personalizzazione del proprio denim, grazie alla partecipazione straordinaria dell’artista XANDRO. All’evento sarà possibile accedervi tramite iscrizione, perciò per scoprire tutti i dettagli e partecipare, non resta che registrarsi al seguente link bit.ly/denim-event- citymolfetta.