Test di ammissione in Medicina e Odontoiatria: anche al quarto anno di superiori

Il decreto TOLC Medicina ha introdotto un’importante novità per quel che concerne il test di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia: questo potrà essere sostenuto anche dagli studenti che frequentano la quarta superiore.

Ovviamente, dal momento in cui il diploma è un requisito obbligatorio per potersi immatricolare alla facoltà, i ragazzi e le ragazze di quarta superiore che supereranno tale test nel 2023, si immatricoleranno l’anno successivo. Una novità assoluta per chi decida di approcciarsi al mondo universitario, ma anche una possibilità per affrontare nella pratica un test di ammissione.

Tale decisione infatti mira a fornire al futuro allievo un’occasione per sperimentare le proprie competenze ed eventualmente avere tempo necessario per affinare il proprio studio, nel caso di un risultato negativo.

Medicina e Odontoiatria presso UniCamillus: test di ammissione

Il 4 e 11 Febbraio 2023 si terrà il Test di Ammissione UniCamillus per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e in Odontoiatria a.a. 2023/24.

UniCamillus è tra le più prestigiose università italiane dedicate interamente allo studio delle discipline sanitarie. Con un’offerta didattica ampia e a largo spettro, UniCamillus offre Corsi di Laurea Triennali e Magistrali che coprono le figure più richieste nell’ambito dei corsi ad accesso programmato nazionale nel campo medico e sanitario.

Tra le tante, anche Medicina e Odontoiatria. Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è erogato in lingua inglese, mentre Odontoiatria e Protesi Dentaria è in lingua italiana. Entrambi hanno una durata di 6 anni.

Informazioni sul test di ammissione

Per agevolare gli studenti di tutta Italia, e anche coloro che frequentano ancora il quarto anno di scuola superiore, il test di ammissione si terrà a distanza. La frequenza delle lezioni, invece, a partire da ottobre 2023 è prevista nella sede dell’Università a Roma in via di Sant’Alessandro 8.

Le iscrizioni al test di ammissione in Medicina e in Odontoiatria chiudono il 1 febbraio 2023 alle ore 13. Per maggiori informazioni è possibile consultare i bandi di ammissione a questo link.

La proposta formativa di UniCamillus

L’offerta didattica di UniCamillus in merito alle professioni sanitarie è senz’altro ampia e a largo spettro. L’università offre Corsi di Laurea Triennali e Magistrali che coprono le figure più richieste nell’ambito dei corsi ad accesso programmato nazionale nel campo medico e sanitario.

Eccole di seguito: Medicina e Chirurgia (6 anni, in lingua inglese); Odontoiatria e Protesi Dentaria (6 anni, in lingua italiana); Infermieristica (3 anni, in lingua inglese); Fisioterapia (3 anni, in lingua inglese); Tecniche di Radiologia Medica e Radioterapia (3 anni, in lingua inglese); Ostetricia (3 anni, in lingua italiana); Tecniche di Laboratorio Biomedico (3 anni, in lingua italiana).

Studiare un corso in lingua inglese consente di fornire alla propria professione uno sguardo internazionale. Per facilitare questa ambizione, l’Università offre anche corsi gratuiti di inglese, in grado da poter migliorare la conoscenza della lingua.

La vita accademica da UniCamillus

Studiare a UniCamillus è sicuramente stimolante: la comunità studentesca che, nel corso degli anni, si è qui formata, vanta numerosi studenti che arrivano da ogni parte del mondo.La stessa Università prevede convenzioni e servizi per gli iscritti che animano la vita universitaria al di là delle attività accademiche.

Esiste inoltre la possibilità di partecipare a programmi di scambi internazionali per arricchire ulteriormente la propria carriera universitaria, nonché di usufruire di attività di tutoring per gli studenti e consulenza sulle opportunità di studio all’estero, sull’occupazione e sulla continuazione degli studi universitari.