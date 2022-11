Atp Finals, un emozionante video per scoprire Torino: i protagonisti e le location

Gianluigi Buffon, Urbano Cairo, Sara Gama, Claudio Marchisio, Cristina Chirichella, Alessia Maurelli, Carlotta Gilli, Federica Cesarini, Valentina Rondini, Ivan Federico e Alessandro Ossola. Undici testimonial raccontano l'impatto di un evento globale come le Nitto Atp Finals sulla città di Torino.

L'iniziativa, commissionata da Turismo Torino e Provincia e veicolata sui canali social dell’ente per il Turismo e su quelli dei protagonisti, rientra all’interno delle iniziative promosse dal Comune per valorizzare un evento unico, che accoglie i migliori tennisti del circuito e abbraccia turisti da ogni parte del mondo. L’hashtag scelto per lanciare il progetto é: #TorinoThePlaceToBe.

L'obiettivo, realizzato attraverso la creatività ideata e realizzata da Mate, l’agenzia di comunicazione con sedi a Torino e Milano,

è quello di valorizzare i luoghi iconici della città. Questo attraverso brevi interviste nelle quali ogni protagonista racconta il proprio posto del cuore di Torino, rivelando alcuni aneddoti vissuti negli anni trascorsi nel capoluogo piemontese e analizzando l’impatto positivo che la presenza di una kermesse di livello assoluto come le Nitto ATP Finals può generare.

Ad ogni ambassador è stato dedicato un contenuto esclusivo, dal taglio informale, per favorire una narrazione più autentica e meno ingessata, utilizzando il carisma e la popolarità dei talent per promuovere il fascino del capoluogo verso il grande pubblico e intercettare target diversi.

Nel video di lancio, pubblicato domenica 13 novembre dopo la giornata inagurale, sono presenti tutti gli undici “sportivi”, scenicamente connessi dal passaggio ideale di una pallina da tennis, simbolo delle Nitto Atp Finals, evento che costituisce l’elemento centrale attorno al quale si sviluppa il dialogo virtuale tra i talent legati a Torino.

Tutti i protagonisti, celebrità dello sport, hanno un legame profondo con la città. Dal portiere Gianluigi Buffon, campione del mondo con l’Italia nel 2006 e bandiera della Juventus per oltre quindici anni, a Urbano Cairo, Presidente del Torino FC dal 2005, sono tante le eccellenze che hanno prestato il loro volto per la campagna.

Tra queste, anche il bronzo olimpico e capitano della Nazionale di ginnastica ritmica Alessia Maurelli e il punto di riferimento della Nazionale di pallavolo Cristina Chirichella, centrale dell’Igor Gorgonzola Novara Volley. Tra gli olimpionici presenti spicca inoltre il duo Federica Cesarini-Valentina Rondini, oro a Tokyo 2020 nel doppio pesi leggeri di canottaggio. Si aggiungono la campionessa Carlotta Gilli, dominatrice incontrastata alle ultime Paralimpiadi, nelle quali ha conquistato due medaglie d’oro, due d’argento e un bronzo nel nuoto, e Alessandro Ossola, atleta paralimpico finalista nei 100 metri, sempre a Tokyo 2020.

Arricchiscono questo “Dream Team” Claudio Marchisio, da sempre legatissimo alla città di Torino e simbolo per molti anni della Juventus, Sara Gama, capitano della Juventus Women, della Nazionale femminile di Calcio e vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori e il canavesano Ivan Federico, anch’egli atleta olimpico molto noto a livello internazionale e primo skater italiano a vincere l’oro agli X Games, a Minneapolis nel 2019.

I luoghi, le location scelte per gli shooting, rappresentano dei punti nevralgici e iconici per la città di Torino. Piazza Castello e Palazzo Madama, il Museo Egizio, il circolo dei canottieri dell’Esperia e il Parco del Valentino, le OGR, lo Stadio Olimpico “Grande Torino”, Parco Dora. Grazie alle Atp Finals di tennis, un'ottima occasione per essere conosciuti dai tanti tifosi e turisti.