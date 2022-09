È Torino la città più golosa d’Italia!

Amaro, fondente, bianco, extra dark... quanti tipo di cioccolato conosciamo e quanti ancora ne vorremmo conoscere?

Il cacao è un universo infinito di sapori e profumi in grado di trasformare un piatto e di rivoluzionare una ricetta.

Ma cosa accade quando il cioccolato incontra la tradizione e l’artigianalità?

CioccolaTò è un’occasione unica per vivere il mondo del cacao a 360 gradi.

Dal 28 ottobre al 6 novembre grandi e piccoli saranno i protagonisti, insieme alla città di Torino, della grande festa del cioccolato: dieci giorni di pura gioia per gli occhi e per il palato !