Un evento imperdibile per gli amanti del tennis

Ormai non è più una novità...

Torino può definirsi, a ragione, la capitale del tennis mondiale. I numerosi eventi sportivi che si susseguono periodicamente ne sono la prova inconfutabile.

Basti pensare alle ultimi Nitto ATP Finals, che proprio nel capoluogo piemontese si sono trasferite dopo 12 anni di onorata permanenza a Londra. E che hanno scritto un’altra pagina di storia dello sport, grazie alle prestazioni straordinarie di Novak Djokovic.

Un evento imperdibile a Torino

Dal 14 al 20 Maggio, sui campi in terra battuta del Circolo della Stampa Sporting, sede di numerosi eventi nazionali e internazionali, si disputerà un altro evento molto atteso: il “Piemonte Open Intesa Sanpaolo”.

La manifestazione presenta una nuova categoria: la Challenger 175, creata da Atp per il 2023, in base a un piano che prevede che i tornei migliori del mondo, Master 1000, abbiano uno sviluppo più lungo rispetto al passato (12 giorni anziché 8).

Il montepremi è di 200mila euro.



I partecipanti alla gara

La lista di partecipanti alla manifestazione viene aggiornata in base ai risultati di Roma. Chi alle 21 di sabato è ancora in gara a Roma, verrà cancellato da Torino. A eccezione dei fuoriclasse italiani, come Musetti e Sonego iscritti e disponibili a partecipare qualora non saranno andati avanti nel tabellone di Roma. Sabato sera alle 21 è l’orario limite in cui Atp fisserà i 21 giocatori ammessi al tabellone e procederà al sorteggio del torneo.

Il tabellone presenta 28 giocatori, 21 ammessi direttamente in tabellone, 3 wild card decise dalla Fitp che andranno ai migliori italiani. I restanti 4 vengono dalle qualificazioni che si disputano domenica 14 e lunedì 15.

Il tabellone principale comincia lunedì, alle 11 inizia sessione diurna, alle 18 la serale, si gioca su tre campi, singolari e doppi. Il doppio prevede 16 coppie, con due wild card a coppie di italiani.

Title sponsor è INTESA SANPAOLO, che ha entusiasticamente aderito al torneo



La location dell’evento

Il torneo si gioca nello storico e prestigioso Circolo della Stampa Sporting, da sempre punto di riferimento del tennis torinese e italiano (qui nel 1961 si giocò una eccezionale edizione torinese degli Internazionali d’Italia, per celebrare il centenario dell’Unità d’Italia, vinta da Nicola Pietrangeli sul grandissimo Rod Laver, vincitore due volte di tutti i tornei del Grande Slam in una sola stagione).

Il campo centrale, denominato Campo Stadio, costruito nel 1942, è stato ristrutturato nel 2021 che lo ha restituito all’originaria bellezza architettonica: sarà l’arena principale del torneo.

La partnership del circolo con la Fitp si estende alle NITTO ATP Finals, per cui funziona da campo practice. I giocatori saranno disponibili per attività di conferenza stampa e interviste one to one.



Lo Young Village

Sarà presente per tutta la durata del torneo uno Young Village in cui sono previste attività di gioco e mini-tennis per i ragazzi delle scuole di istruzione: la Fitp metterà a disposizione 6 campi da mini-tennis, un campo da padel e 4 campi da tennis tavolo, con racchette, palline e istruttori Fitp in grado di avvicinare al tennis e a queste discipline i 4mila partecipanti che hanno già aderito alla manifestazione.

I giocatori del torneo saranno invitati ad esibirsi con i piccoli fan e affiancheranno i maestri e gli istruttori nel rendere l’evento piacevole e fruibile dal maggior numero di ragazzi possibile.



Le parole di Giorgio Di Palermo

Così il direttore tecnico del torneo Giorgio Di Palermo: “La stagione primaverile sulla terra rossa è al suo culmine, i valori dei giocatori sono emersi, qui riusciranno a esprimere il loro miglior valore i giocatori che non ci sono riusciti finora. Sappiamo di avere una grande responsabilità, di portare a termine un grande torneo per il pubblico, per i giocatori e per i nostri partner”.