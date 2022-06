Mare, escursioni nella natura e storia: perché scegliere la Sardegna per l’estate

Un’isola al centro del Mediterraneo. Quasi duemila chilometri di coste. Spiagge cristalline, calette nascoste, insenature per ripararsi dal vento. Un entroterra magico e ricco di storia. La Sardegna è una delle mete estive più gettonate. A confermarlo sono i numeri in forte crescita dopo due anni di incertezze legate alla pandemia: già a fine marzo erano in aumento le prenotazioni last minute, soprattutto di turisti stranieri, che hanno fatto registrare un +450% rispetto al 2021.

La bassa densità abitativa, l’estensione geografica e soprattutto la grande possibilità di scelta (specialmente per quanto riguarda le località balneari) fanno dell’isola una meta ideale sia per chi cerca il relax totale e vuole godersi in pace il paesaggio, sia per chi ama i luoghi più affollati. La Sardegna, infatti, non è solo mare, ma può regalare giornate di pura immersione nella storia, tra antiche civiltà nuragiche, insediamenti di epoca romana, o nella natura, tra arrampicate, esplorazioni di boschi e grotte.

Traghetti per la Sardegna: Grandi navi veloci raddoppia

Come raggiungerla? In traghetto, per esempio, soprattutto oggi che le compagnie stanno intensificando le rotte verso l’isola. In particolare, Grandi Navi Veloci, società di navigazione con 29 linee nel Mar Mediterraneo, 19 destinazioni in 7 Paesi, che per il 2022 raddoppia le navi per la Sardegna da Genova, verso Olbia e Porto Torres (con un tempo di traversata di 12 ore e 30 minuti, circa). Dal 2021, invece, è attiva la nave Civitavecchia-Olbia (il viaggio è stimato in 6 ore e 45 minuti), che quest’anno raggiunge le sei partenze alla settimana.

I traghetti sono pensati per le persone: garantire l’ospitalità per grandi e piccoli è infatti l’obiettivo di Grandi Navi Veloci, grazie anche all’ampia scelta tra poltrone, cabine interne e vista mare, suite, spazi per il divertimento e la ristorazione. Le cabine sono climatizzate, dotate di bagno privato e possono ospitare fino a un massimo di quattro persone.

Servizi per animali domestici e camperisti

Scelte da chi predilige l’assoluta comodità, le suite sono spaziose ed eleganti: al loro interno tv, telefono e mini bar. Chi sceglie questa opzione, da quest’anno usufruirà del servizio premium della compagnia, la quale offre la possibilità di vedersi servita la colazione direttamente in camera. Gli utenti, inoltre, potranno optare tra suite matrimoniali, familiari e le Presidential suite: queste ultime hanno la zona giorno separata dalla zona notte, sono dotate di idromassaggio e balcone.

Le soluzioni non mancano nemmeno per chi sale a bordo con animali domestici. Grazie al servizio Pets welcome on board di Grandi Navi Veloci, cani e gatti possono viaggiare in cabine appositamente create per loro. In ultimo, quest’anno la compagnia lancia anche il servizio Camper on board: sulle linee Civitavecchia-Olbia verrà dedicato spazio ai camperisti, i quali potranno risparmiare il costo della cabina e soggiornare a bordo del proprio van.

Viaggiare in sicurezza

Grandi Navi Veloci è stata la prima compagnia di navigazione a ricevere la Biosafety trust certification di Rina (Registro italiano navale): grazie a un sistema di prevenzione, gestione e controllo delle infezioni a terra e a bordo, potrà garantire ai passeggeri un viaggio con basso rischio di incolumità biologica.

È possibile prenotare i biglietti per la propria tratta direttamente da internet. Il sito della compagnia, rinnovato di recente, permette di acquistare il biglietto in pochi click, con la possibilità di salvare il preventivo del viaggio via mail.