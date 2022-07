“In Action Esg Climate”, soluzioni innovative per la transizione ecologica

La pandemia ha avuto un impatto notevole sulla società e sul mondo del lavoro, accelerando di fatto la trasformazione dei modelli di sviluppo. La prospettiva odierna è quella di una produzione intelligente e allo stesso tempo sostenibile, possibile attraverso una transizione ecologica che metta al centro l’attenzione all’ambiente.

Le imprese devono anche approfittare del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il quale ha previsto il 40% dei fondi per investimenti green, ed essere protagoniste nel cambiamento. E i consumatori, in primis, si aspettano questo cambio di rotta. Per quanto riguarda le compagnie assicurative, il 45% degli utenti preferisce investire in prodotti con impatti Esg e il 73% si aspetta un loro ruolo attivo nel ridurre l’impatto ambientale.

Un progetto per supportare gli investimenti green delle aziende

È nato da queste premesse In Action Esg Climate, progetto lanciato dalle Compagnie Vita di Intesa Sanpaolo – Intesa Sanpaolo Vita, Intesa Sanpaolo Life e Fideuram Vita – il cui obiettivo è quello di promuovere una presa di coscienza riguardo alla sostenibilità, in collaborazione con l’Innovation Center di Intesa Sanpaolo al fianco delle imprese: dando un concreto supporto economico ai tre migliori programmi innovativi.

L’iniziativa, che mira a supportare la transizione ecologica, ha raccolto più di 80 proposte di PMI e startup, operanti nei settori Cleantech, Smart Mobility, Manufacturing, Fashion e Construction, prevalentemente incentrate su soluzioni B2B e B2B2C e consentirà alle tre imprese vincitrici di poter realizzare e implementare soluzioni green e sostenibili, che avranno una ricaduta positiva su tutto il territorio.

Smaltimento materiali, sostenibilità urbana e riduzione dei consumi

A vincere il primo premio da 250mila euro è stata la startup “9-tech”, appartenente al settore Cleantech, con un progetto molto importante sul processo di smaltimento e riutilizzo di pannelli fotovoltaici esausti. Tra gli obiettivi anche il recupero di materiali ad alto valore, come silicio rame e argento.

Il tema green è molto sentito anche nel settore Real Estate, come testimonia l’azienda “Strategic BIM”, che si è aggiudicata il secondo premio, da 150mila euro, attraverso la presentazione di un piano per ridurre i consumi energetici e i costi di gestione relativi ai grandi immobili.

Nell’ambito della sostenibilità urbana, il terzo premio (100mila euro) è andato all’impresa “Latitudo 40”, il cui obiettivo è rendere più accessibile la lettura dei dati satellitari rispetto alla quantità di anidride carbonica nell’aria, al fine di intervenire con progetti mirati per ridurre le conseguenze (per esempio attraverso aree verdi).

Promuovere lo sviluppo di soluzioni sostenibili

L’evento dal titolo “La transizione ecologica: una priorità per tutti”, svoltosi il 7 luglio a Milano, nella cornice delle Gallerie d’Italia (Piazza della Scala), è stata l’occasione per confrontarsi sul ruolo fondamentale delle compagnie assicurative nelle politiche di sostenibilità e ha visto la partecipazione di Luca Mercalli (Presidente Società Meteorologica Italiana), Paolo Magri (Vice Presidente Esecutivo dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), mentre Maria Luisa Gota (Amministratore Delegato Fideuram Vita e Vice Direttore Generale Intesa Sanpaolo Vita Responsabile Area di Coordinamento Società Ramo Vita), ha discusso con le imprese vincitrici delle soluzioni proposte da ciascuna per il concorso.

In chiusura dell’evento Nicola Maria Fioravanti – AD di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – ha consegnato i premi ai vincitori, ricordando che: “La nostra Divisione, in linea con il Piano d’Impresa e con le iniziative del Gruppo Intesa Sanpaolo, vuole contribuire all’accelerazione del PNRR e di tutte quelle idee che favoriscano l’innovazione, la sostenibilità e la svolta green. Siamo molto soddisfatti di aver promosso questo progetto, accolto con grande attenzione da numerosi imprenditori e che rappresenta un modo concreto per sostenere le aziende più innovative e lungimiranti”.