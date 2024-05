Trasporto e ambiente: una sinergia possibile

Al convegno “AmbientiAmo il trasporto”, è emerso un messaggio chiaro: coniugare le esigenze dei trasportatori con quelle dell’ambiente è possibile.

L'incontro, tenutosi nella suggestiva cornice della Fondazione Magnani-Rocca, ha visto la partecipazione di esponenti e rappresentanti della Federazione Autotrasportatori Italiani insieme a membri del mondo politico.



Leonardo Lanzi, Presidente Fai Emilia e Vice Presidente Fai, ha sottolineato l'importanza del trasporto su gomma per la crescita e lo sviluppo del paese, evidenziando come il settore stia progredendo verso una maggiore tutela ambientale. “Il trasporto su gomma – ha affermato Lanzi – è proiettato alla tutela dell’ambiente guardando con notevole favore a una sempre più crescente sinergia con il comparto ferroviario”.

Tra le soluzioni già in uso per ridurre le emissioni di CO2, si annoverano i nuovi pneumatici a basso impatto ambientale e lo sviluppo di camion del futuro che, sebbene non elettrici a causa dei tempi di ricarica non adeguati, saranno alimentati a idrogeno o con altre soluzioni a basso impatto ambientale.

L’incontro ha evidenziato come il settore dell’autotrasporto sia vitale per l’economia italiana e come, attraverso innovazione e sinergie strategiche, sia possibile rendere il trasporto più sostenibile senza sacrificare efficienza e competitività.