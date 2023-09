"Tutti in Campo": un’iniziativa per sostenere le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e promuovere i valori dello sport 

Nel contesto sportivo, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche svolgono un ruolo vitale per la crescita e il benessere della nostra società, fornendo un terreno fertile per coltivare valori intrinseci come la lealtà, il rispetto e la solidarietà e incoraggiando la partecipazione sportiva a livello amatoriale, stimolando, così, la salute fisica e mentale delle persone, il senso di appartenenza e la coesione sociale.



Lo sport, infatti, è molto più di un semplice divertimento; esso rappresenta uno degli elementi fondamentali per il benessere sia individuale, che collettivo. Grazie alle ASD e alle SSD, tali valori sono diffusi e consolidati, proprio perché queste realtà agiscono da veri punti di riferimento nelle comunità locali, ispirando giovani e supportando talenti emergenti.

L'importanza delle ASD e delle SSD

L'influenza positiva delle ASD e delle SSD non si limita al singolo individuo; esse creano una rete sociale che unisce persone di diverse estrazioni. Le attività sportive organizzate da queste preziose realtà favoriscono la collaborazione e l'inclusione, diventando autentiche forze propulsive per la costruzione di legami solidi all'interno delle nostre comunità.



Parallelamente, il valore educativo dello sport è inestimabile. Grazie alle realtà sportive dilettantistiche, infatti, i giovani imparano importanti lezioni di vita come il fair play, l’autostima, il rispetto delle regole e la capacità di affrontare le sfide con perseveranza. Ciò non solo li aiuta a crescere come atleti di talento, ma anche come individui consapevoli e responsabili all'interno della società.



Un altro aspetto particolarmente significativo di queste realtà è la capacità di valorizzare i giovani talenti, che hanno, grazie a loro, la possibilità di realizzare i propri sogni nel mondo dello sport.

"Tutti in Campo", l'iniziativa a sostegno dello sport dilettantisico

L'attenzione alle comunità locali è da sempre parte integrante del DNA del Gruppo Selex, che, attraverso l'iniziativa "Tutti in Campo", si pone l'obiettivo di sostenere attivamente le realtà sportive dilettantistiche locali, favorendo l'accessibilità alla pratica sportiva e contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso lo sport.

Il funzionamento dell'iniziativa "Tutti in Campo" è semplice e coinvolge sia i Clienti degli oltre 1.800 supermercati aderenti sia le ASD/SSD locali.

Infatti, i Clienti titolari di Carta Fedeltà, con la loro spesa quotidiana, potranno contribuire a sostenere direttamente le ASD e SSD locali iscritte all’iniziativa, donando loro attraverso sito o app (da settembre fino al 26 novembre) i Codici Sport ricevuti in cassa. Le realtà sportive dilettantistiche potranno così accedere ad un catalogo loro dedicato, grazie al quale potranno ordinare gratuitamente nuove attrezzature per le loro attività.



Grazie a questa iniziativa, il Gruppo Selex si conferma un esempio virtuoso nel sostenere il mondo dello sport dilettantistico e promuovere i valori positivi che esso incarna. Condividere, partecipare e sostenere "Tutti in Campo" è un invito a giocare insieme per una società più sana, solidale e unita: per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web dell'iniziativa.