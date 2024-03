Didattica innovativa, accessibilità, qualità e supporto personalizzato: in Italia l'Università digitale

Sono diversi i diritti fondamentali dell'essere umano, tra questi immancabile anche il diritto alla formazione perché consente di vivere con piena consapevolezza e libertà di espressione ogni scelta che riguarda il futuro. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. L'istruzione rappresenta infatti la chiave e la possibilità concreta di conoscere e costruire una propria idea di mondo.

UniMarconi: l'avanguardia nel panorama educativo

Tutto questo UniMarconi - Università degli Studi Guglielmo Marconi​ lo sa bene: l'istituzione no profit ha nel cuore questa visione e da vent'anni pone l'accento sull'importanza dello studente e del suo percorso formativo, con l'obiettivo di rendere l'istruzione accessibile a chiunque.

Fin dalla sua fondazione nel 2004, UniMarconi si distingue come la prima università digitale in Italia, riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Il suo approccio didattico, ispirato al modello anglosassone, ha portato alla creazione di un innovativo sistema di didattica a distanza, che garantisce accessibilità e standard qualitativi elevati.

Il ricco programma didattico è concepito per unire la versatilità dell'apprendimento online all'eccellenza accademica, avvalendosi del contributo di un corpo docente d'elite e di alleanze strategiche con enti di prestigio e aziende leader nel loro settore. Tra i corsi proposti dall'università ricordiamo la facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere, Scienze della formazione, Scienze politiche, Scienze e tecnologie applicate e tanti altri ancora.

Attraverso un impegno costante nella ricerca e investimenti mirati nelle tecnologie, UniMarconi assicura contenuti formativi di prima qualità, accompagnati da metodi di valutazione accurati e trasparenti, in linea con i principi meritocratici.

UniMarconi rappresenta un'avanguardia nel panorama educativo, riconosciuta per il suo approccio innovativo alla didattica e per il supporto personalizzato offerto agli studenti. Si posiziona come riferimento per coloro che ambiscono non solo ad acquisire un titolo di studio, ma ad intraprendere un cammino di sviluppo personale e professionale.

