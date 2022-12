Scegliere l’università su misura è possibile

La parola formazione deriva dal latino forma, che letteralmente significa plasmare, creare.

Il concetto va di pari passo con l’istruzione e l’educazione: due principi fondamentali per la crescita di ogni individuo. La formazione è un atto creativo che lavora al nostro sapere, alle nostre conoscenze.



È pertanto fondamentale trovare i giusti strumenti in grado di adattarsi alle nostre esigenze, alle nostre attitudini e più in generale al nostro futuro.

Un percorso formativo su misura con orari flessibili, insegnanti competenti e vocazione internazionale è oggi possibile.

L’Università Guglielmo Marconi è il primo ateneo telematico italiano riconosciuto dal MIUR, considerato tra i migliori nel settore dell’e-learning.

Grazie alla presenza di docenti preparati e competenti, a collaborazioni internazionali, a una vasta scelta di facoltà e percorsi di laurea tra i quali scegliere e all’attento tutoraggio degli studenti, l’Università telematica Guglielmo Marconi è un’eccellenza della formazione digitale.