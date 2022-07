Percorso di studio flessibile e ampia offerta didattica

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Flessibilità nella fruizione delle lezioni, ampia offerta didattica, iscrizioni in qualsiasi periodo dell'anno e nessun test di ingresso. Sono questi alcuni dei punti di forza dell'Università degli studi Guglielmo Marconi, il primo ateneo digitale italiano.

Fondato nel 2004 si rivolge a giovani studenti, ma anche ai professionisti del mondo del lavoro.

Dall'area umanistica a quella sociale, dall'area giuridica a quella ingegneristica: 6 Facoltà, 21 Corsi di laurea, 60 Corsi Post Laurea, una Scuola di Specializzazione per le professioni legali e i 24 CFU per l'insegnamento. Oltre 150 i docenti di ruolo in grado di accompagnare gli studenti in tutte le fasi del loro percorso di studi.

Nell'arco dei vent'anni di attività, l'Università Guglielmo Marconi, è stata scelta da oltre 80 mila persone per l’approccio flessibile nello studio e per la didattica, oltre naturalmente che per i servizi offerti: dall’orientamento all’iscrizione, dal sistema di tutoraggio continuo, fino al supporto per accedere al mondo del lavoro.