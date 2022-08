Il futuro è nella prossima scelta

Il periodo che precede l’inizio dell’università è un passaggio indispensabile e decisivo, poiché determina la strada professionale che intende intraprendere un giovane una volta terminati gli studi. Se da una parte risulta fondamentale che la scelta del corso di studi sia accurata e ponderata secondo i propri desideri, le proprie passioni e il lavoro che “si vuole fare da grandi”, è altrettanto importante il ruolo che l’università stessa ricopre poiché rappresenta il mondo che accompagna ogni giovane verso l’età adulta e ha il compito di prepararlo per il futuro.

Il valore aggiunto che non può mancare in questo delicato momento di scelta per il proprio futuro è un istituto di ottimo livello che non solo formi adeguatamente i propri studenti grazie a un team di docenti qualificati, ma che si occupi di accoglierli e accompagnarli fin dal principio e lungo l’intero percorso, che li porterà all’inserimento nel mondo del lavoro.

Se ci si trova a Roma o si è disposti a spostarsi nella nostra splendida capitale, esiste una struttura che soddisfa tali requisiti. Stiamo parlando dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", che dopo le giornate di Open Day organizzate nei mesi scorsi, è finalmente pronta ad accogliere ogni nuovo iscritto per il prossimo anno accademico.

Un Campus a misura di studente

Come illustrato durante gli eventi aperti al pubblico, la vasta offerta didattica è strutturata su corsi di laurea triennale, magistrale e master di I e II livello e si articola tra le facoltà di: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.



Chi deciderà di intraprendere un percorso all’interno del Campus, verrà accolto in una comunità internazionale inserita nella meravigliosa cornice della città di Roma. Con 18 Dipartimenti, 6 biblioteche d’area, 350 aule per la didattica, 29 laboratori informatici, il centro congressi e di rappresentanza di Villa Mondragone, “Tor Vergata” si dimostra una realtà pronta a preparare i propri studenti a lavorare nel mondo, all’interno di un ambiente sereno e costruttivo, con spazi funzionali e giovani seguiti costantemente durante il loro percorso di studi.



Oltre 800 accordi stretti con Atenei all’estero, programmi di doppio titolo e corsi di laurea interamente in inglese sono solo alcune delle opportunità riservate agli iscritti: docenti altamente qualificati, servizi di accoglienza, tutoraggio e placement accompagneranno ognuno di loro per un’esperienza unica e un efficiente aiuto per il successivo inserimento nel mondo del lavoro. A tal proposito, è importante segnalare che l’istituto è inserito nella Top 100 delle migliori giovani università al mondo. In base al Rapporto AlmaLaurea 2022, il tasso di occupazione dei laureati dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata”, a 1 e a 5 anni dal termine degli studi, si conferma sopra la media nazionale. Ad esempio, per i laureati magistrali biennali il tasso di occupazione si attesta al 80,2%, contro il 75,7% registrato a livello nazionale, mentre a cinque anni dal termine del percorso la percentuale dei laureati magistrali biennali occupati è pari al 93,0%, mantenendosi al di sopra della media nazionale (89,0%).

Inoltre l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" è la prima università italiana generalista e statale, nella classifica degli atenei nazionali per carriera e guadagno. Chi esce dall’Ateneo di “Tor Vergata” con una laurea in tasca ha un reddito annuale lordo di media di circa 31.575€ che segue molto da vicino i due politecnici del Nord Italia e le principali università private. A dirlo è University Report 2022 dell’Osservatorio JobPricing e Spring Professional che analizza quanto vale il titolo di studio per il mercato del lavoro a livello nazionale e internazionale. L’Ateneo di “Tor Vergata” si trova nella classifica nazionale subito dopo le più note università private e i politecnici: una quarta posizione che si può tradurre in prima posizione per "Tor Vergata" tra le università generaliste e statali.

Da non dimenticare, le due giornate di Career Day organizzate nel corso dell’anno per permettere agli studenti di incontrare le aziende.

Immatricolazioni: come procedere

Per immatricolarsi ad un corso di studio è necessario leggere con molta attenzione i bandi, che contengono ogni singola informazione necessaria per procedere all’iscrizione, dalle procedure, alle indicazioni relative ai test, alle scadenze e tutti i contatti utili. Da sottolineare la presenza di una "No Tax Area" fino a 26.000 euro di ISEEU, prevista per ogni giovane che intende iscriversi presso l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", l’esenzione dal pagamento per il primo anno per chi ha preso 100 alla maturità e numerose agevolazioni anche per altre categorie.