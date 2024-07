Università, venti anni fa veniva fondato il primo ateneo telematico in Italia

Negli ultimi dieci anni, le immatricolazioni alle università telematiche sono cresciute del 410 per cento, arrivando a un totale di oltre 300mila studenti.

Circa tre quarti degli iscritti sono lavoratori-studenti e la loro età media è di circa 30 anni, spesso residenti in piccole province e aree remote del Paese. Il primo “ateneo telematico” fondato in Italia è stata l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", che quest’anno festeggia il suo ventennale.

Per il futuro, Unimarconi si impegna a mantenere un'elevata qualità didattica, a sviluppare nuove infrastrutture e modelli formativi con l'obiettivo di soddisfare i nuovi fabbisogni professionali, offrendo competenze specifiche e sempre aggiornate.