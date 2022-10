Un’università telematica propone tanti percorsi formativi in linea con le esigenze del mercato del lavoro 

Il nostro sistema economico e produttivo ruota da anni intorno al cosiddetto settore terziario. Non deve stupire allora che, in un simile contesto, la qualità del servizio proposto diventa la cartina tornasole per valutare la serietà professionale di una qualsiasi realtà.

Questo discorso ha valenza trasversale e per ogni settore merceologico, formazione compresa: oggi atenei e realtà accademiche, per soddisfare i bisogni e le esigenze dei potenziali studenti, devono costantemente elevare il livello della propria offerta formativa, non solo alzando la qualità dell’insegnamento, ma anche erogando una serie di servizi allo studente.

Insegnamento di qualità e numerosi servizi allo studente

Un ateneo che ha saputo fare dei servizi allo studente uno dei suoi principali punti di forza è Unimarconi, la prima università telematica nata in Italia nel 2004. Oltre a dare la possibilità agli studenti di fruire dei corsi e delle lezioni in modalità online e flessibile, l’offerta didattica di Unimarconi è caratterizzata dall’alta qualità dell’insegnamento, dalla concretezza dei contenuti e da un costante aggiornamento per essere in linea con le skills più richieste dalle nuove professioni.



L’ampio catalogo dell’ateneo omprende anche numerosi corsi di formazione e aggiornamento - organizzati in collaborazione con aziende premium – altamente specializzanti e professionalizzanti, pensati a partire dalle reali esigenze del mondo dell’impresa e capaci quindi di formare individui con competenze coerenti con i nuovi bisogni sociali e lavorativi.

Questi corsi si rivolgono sia agli studenti che ai professionisti che scelgono di consolidare il proprio bagaglio di competenze al fine di crescere professionalmente.

Diversi corsi in partenza

Tra i corsi in partenza, oltre a Diritto ed Economia dello Sport, ci sono i corsi organizzati in collaborazione con SAS, ovvero Data Management, Data Visualization, Predictive Analysis e Advanced Analytics, percorsi didattici che mirano a creare professionisti in grado di maneggiare con abilità i dati e, partendo da questi, sviluppare analisi approfondite e previsioni.

A breve, infine, Unimarconi attiverà ulteriori corsi professionalizzanti come Il lavoro del Talent Agent nel cinema italiano e internazionale e Space Economy and Entrepreneurship.