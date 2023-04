Vacanze tra mare e natura: perché scegliere il Veneto

Città uniche al mondo come Venezia – “che sogna e si bagna sui suoi canali”, come la definì Francesco De Gregori in una canzone – inserita in un contesto incredibile tra palazzi sul mare e piazze monumentali. O come Padova, che custodisce immortali capolavori del Trecento (come la Cappella degli Scrovegni). Oppure, ancora, Verona con la sua Arena… ma il Veneto non è solo questo: è anche percorsi naturalistici, esperienze legate a un turismo più lento, è anche mare e spiagge.

Bandiere blu, spiagge libere e attrezzate

Forse non tutti lo sanno, ma nella regione sventolano ben 9 bandiere blu (riconoscimento dato alle località balneari che dimostrano elevati standard ambientali): Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Lido di Venezia, Sottomarina, Rosolina e Porto Tolle. Tutti arenili di sabbia fine facili da raggiungere, spaziosi e in cui godersi il relax tra spiagge libere e stabilimenti balneari.

Bibione, per esempio, ha l’appellativo di “tutta spiaggia” ed è tra le acque più pulite di tutto l’Adriatico. La meta preferita sia dagli amanti dello sport sia da coloro che non intendono muovere un muscolo per ore sotto al sole.

Sinonimo di assoluta tranquillità è, invece, Caorle: bagni attrezzati, percorsi benessere, aree giochi per bambini, in un litorale che si estende per circa 18 chilometri. Caorle è un borgo storico, con ampie zone pedonali, case color pastello, vicoli e piccole piazze che creano un’atmosfera suggestiva.

Campeggi e villaggi vacanze

Fa parte della città metropolitana di Venezia Cavallino Treporti, il luogo ideale per chi preferisce il campeggio. Lungo la spiaggia, infatti, ci sono più di 30 aree attrezzate, villaggi vacanza immersi nella natura per vere esperienze all’aria aperta con i tutti comfort.

Immersa in un’oasi naturale è Eraclea Mare. La cosiddetta “perla verde dell’Adriatico” sembra fatta apposta per chi vuole fuggire dallo stress cittadino: qui una pineta circonda la spiaggia e ci si può godere il mare senza pensare a nient’altro. Allo stesso tempo non mancano le occasioni per fare sport, tra beach volley, windsurf, vela e cicloturismo.

Le località balneari più frequentate

Tra le località che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento della bandiera blu rientra anche Jesolo, con le sue tre aree principali: il centro, il faro e la pineta. Spiagge molto grandi e attrezzate (circa 15 chilometri di litorale), percorsi escursionistici a piedi o in bicicletta, esperienze sportive e un ricco calendario di eventi. Jesolo è tra i litorali più frequentati in tutta Italia.

Famoso per la sua spiaggia dorata, nonché una delle più celebri località nel nostro Paese e sede della Mostra Internazionale del Cinema, è il Lido di Venezia. Meta di turismo riservato ed elegante, oltre al mare riserva piacevoli sorprese tra paesaggi, storia e monumenti, come le dune degli Alberoni, protette dal Wwf, l’antico Monastero di San Nicolò e il borgo di Malamocco.

Percorsi nella natura in bici e a piedi

Per lasciarsi alle spalle il rumore del traffico, il trambusto delle città e dei centri più affollati, la scelta può ricadere anche su tanti percorsi naturalistici: che siano lunghi tour in bici, gite in canoa o passeggiate nella natura, il Veneto non sembra avere rivali.

Da Porto Tolle sino alla Sacca di Scardovari, un viaggio da fare a piedi o in bici per ammirare i panorami del Delta del Po. O da Rosolina a Porto Tolle, un itinerario per grandi e piccoli tra le valli, fossati e allevamenti ittici.

Infine, una straordinaria riserva naturale è Ca’ Roman, nella parte meridionale dell’isola di Pellestrina. Un luogo poco battuto dalle rotte turistiche, che offre il meglio tra marzo e giugno e tra settembre e novembre, periodi perfetti per chi vuole osservare le quasi 200 specie di uccelli censite.

Crediti foto: Matteo Danesin

Crediti video: Record Studio