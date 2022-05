È a Barletta il punto di riferimento della Puglia per le biciclette elettriche

Muoversi nel traffico, in particolare all’interno delle città, è spesso un’impresa; per questo sempre più persone hanno cercato una valida alternativa ai tradizionali mezzi di trasporto, optando per la bicicletta elettrica.

Agile, pratica e con un basso consumo, la e-bike offre numerosi vantaggi, sia a livello di risparmio che di salute.

Tutti i vantaggi della bicicletta elettrica

Per prima cosa, ha dei consumi veramente bassi.

Ricaricarne la batteria ha, infatti, un costo irrisorio, a fronte di un pieno di benzina che, al contrario, diventa ogni giorno più oneroso.

Inoltre, pur avendo in comune alcune caratteristiche con i motocicli, non ne condivide tutti gli impegni burocratici, come immatricolazione e assicurazione. Rispetto a questi, ha anche il vantaggio di essere silenziosa.

La bicicletta elettrica è molto versatile, in grado di adattarsi a numerose esigenze; potendo, infatti, intervenire sul livello di sforzo, se ne può variare l’impegno fisico, accontentando sia le persone meno allenate che quelle più in forma, o quelle che proprio non possono effettuare sforzi eccessivi.

La sua versatilità è, anche, il motivo per cui questo mezzo è in grado di apportare benefici alla salute.

Ad esempio, l’e-bike consente di raggiungere il posto di lavoro rapidamente e senza sudare: si può, infatti, scegliere un basso livello di impegno all’andata, per aumentarlo, magari, al ritorno. In questo modo, anche se in maniera non eccessivamente intensa, si effettua esercizio fisico costantemente.

Stesso discorso vale per quando si va a fare la spesa o una commissione: ci si mantiene attivi, a vantaggio della propria salute.

Inoltre, da non trascurare l’aspetto ecologico: la bicicletta elettrica, infatti, non impiega combustibili fossili e, perciò, non rilascia emissioni tossiche.

È vero, nella carica delle batterie c’è emissione indiretta di CO2, ma non è neanche lontanamente paragonabile a quella di un’auto.

Un modello per ogni necessità

I modelli e le tipologie di biciclette elettriche sono numerosi, pensati per adattarsi alle esigenze della maggior parte delle persone.

Eccone alcuni, per capire quanto sia varia l’offerta oggi.



La più diffusa sul mercato è la e-bike urbana, ideata specificatamente per l’impiego nei centri abitati.

Avendo lo scopo principale di sostituirsi ai mezzi tradizionali (automobili o trasporto pubblico), la sua struttura e gli strumenti a disposizione sono stati tarati per essere funzionali all’uso in città.



Molto pratica anche la bici elettrica pieghevole.

La struttura è piuttosto leggera, proprio per consentirne il trasporto. Utilizzata, anch’essa, per gli spostamenti urbani, ha il vantaggio di poter essere spostata facilmente: per questo, ad esempio, viene impiegata nei tragitti tra il mezzo pubblico e la propria meta (sarà capitato, ad esempio, di vedere un ciclista con la propria bicicletta pieghevole sul treno).

In più, permette di scongiurare i furti, potendola parcheggiare in luoghi sicuri (o, addirittura, portandola con sé).



Ovviamente, ci sono anche modelli di biciclette elettriche dedicate agli sportivi: trekking bike e mountain bike. Pur avendo delle differenze tecniche, entrambe sono caratterizzate da una struttura più resistente, studiata per sopportare urti e sollecitazioni.



Per una maggiore tenuta in condizioni più difficili, come per esempio pedalare sulla neve o sul bagnato, è stata ideata la fat bike elettrica, dotata di ruote con una particolare conformazione. Il copertone ha una superficie di aderenza maggiore al terreno, rispetto alle ruote usuali, proprio per rendere il mezzo più stabile.



Tra tutte queste opzioni, c’è davvero solo l'imbarazzo della scelta.

Punto di riferimento per e-bike, ma non solo

Per chi volesse usufruire dei vantaggi della bicicletta elettrica acquistandone una, è possibile rivolgersi a Frama Sport, rivenditore di comprovata esperienza in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Da sempre attento ad offrire i prodotti più innovativi e d’eccellenza presenti sul mercato, è stato tra i primi negozi a rendere disponibili le e-bike in Puglia.

Per questo, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutta la regione, essendosi dimostrato garanzia di qualità, convenienza ed esperienza.

Frama Sport dispone di una vastissima gamma di prodotti; oltre all’ampio catalogo di e-bike, infatti, è possibile trovare numerosi modelli di bici, quod, monopattini, accessori e ricambi.

Qualsiasi appassionato di ciclismo può, quindi, rivolgersi con fiducia al team di Frama Sport che, con professionalità e cortesia, sarà in grado di offrire consigli sia in merito all’acquisto più adatto alle proprie necessità che riguardo alla corretta manutenzione della propria bicicletta.

La soddisfazione del cliente, infatti, è posta al centro di tutto e i professionisti di Frama Sport mettono volentieri a disposizione la propria esperienza per aiutare chi si rivolge a loro.

Proprio per agevolare la propria clientela, il negozio offre, anche, la possibilità di finanziamento senza busta paga, nonché di usufruire di PagoDIL (che permette di effettuare pagamenti dilazionati senza interessi).

Inoltre, offrono un servizio di consegna a domicilio, proprio per andare incontro a tutti gli acquirenti.

Per rimanere aggiornati rispetto alle novità del settore, è sufficiente seguire la pagina Facebook del negozio.

Frama Sport si trova in Via Libertà 51-53 a Barletta.