Hamburger vegetali: la carne che non è carne

Hamburger vegetale, un’espressione che sembra un ossimoro, ma che in realtà sta diventando sempre più protagonista dell’alimentazione di molte persone.

Ma che cosa sono nello specifico e soprattutto, sono buoni?

Scopriamolo insieme

Hamburger vegetali: la ricetta originale

Per capire appieno come queste pietanze vengono preparate, ci affidiamo a dei veri e propri professionisti degli hamburger, Boss Taurus.

Alla base della preparazione dell’hamburger vegetale ci sono chiaramente le verdure, che possono essere le più disparate. Le più comuni sono soia, quinoa o tofu.

Questi ingredienti, miscelati sapientemente, sono in grado di fornirci una valida e gustosa alternativa senza utilizzare prodotti di origine animale.

Sul mercato sono però reperibili anche prodotti che si pongono l’obiettivo non solo di fornire un’alternativa alla carne, ma di emularne l’aspetto, l’odore e la consistenza.

La start up regina in questo settore è Beyond Meat, azienda sostenuta fermamente da Leonardo di Caprio, l'attore premio Oscar è infatti da sempre in prima linea nel sostegno di alternative naturali.

La vera domanda è però una sola: questi prodotti sono veramente buoni come dicono?

La risposta è si!

Una valida alternativa all’hamburger

I VeggyBurger sono buoni e rappresentano una concreta alternativa sia per coloro che hanno deciso di rimuovere completamente prodotti di origine animale dalla propria dieta ma anche per tutti quelli che, pur amando la carne, scelgono di provare un prodotto diverso ma ugualmente gustoso.

Il posto migliore per assaggiare un ottimo veggyburger è senza dubbio Boss Taurus, realtà che da anni sfornano gustosi panini adatti a tutti i palati.

A riprova dell'estrema qualità delle loro pietanze, a fine 2022 viene riconosciuto a Boss Taurus il riconoscimento come Eccellenza Italiana, un prestigioso premio che riconosce l'estrema qualità delle materie prime e dei prodotti finali.

Il riconoscimento è molto chiaro : “...seguendo rigidi protocolli di valutazione e certificazione, garantiamo l’origine delle materie prime, la lavorazione e la qualità finale dei prodotti, conferendo loro lo status di eccellenza...”, un titolo che certifica il duro lavoro e l'altissima attenzione ai prodotti di tutti i centri Boss Taurus.

Boss Taurus, per offrire sempre il meglio alla propria clientela e per soddisfare i palati di tutti coloro che entrano nel ristorante, in collaborazione con Beyond Meat, ha realizzasto una versione plant based di tutti i panini presenti all'interno del menù.

Boss Cheeseburger, Boss BaconBurger e tutti gli altri capisaldi saranno quindi disponibili nella loro versione vegana, stesso gusto ma adatti a chi ha deciso di intraprendere questo regime alimentare, tutti rigorosamente accompagnati dalla ricetta segreta: la salsa boss.

L'obiettivo di Boss Taurus e del suo preparato staff è quello di offrire la stessa altissima qualità, cercando di soddisfare appieno tutta la clientela, che potrà scegliere il panino più adatto alle proprie esigenze.

Boss Taurus è il luogo ideale per gustarvi pietanze preparate con estrema cura e con l’utilizzo di materie prima di altissima qualità.

I servizi di Boss Taurus non si fermano qua e grazie al servizio delivery e all’asporto potrete mangiare ovunque vogliate.

Da Boss Taurus troverete un luogo dove la buona cucina e la qualità delle materie prime sono al centro dell’attenzione e dove potrete gustarvi degli ottimi panini in compagnia, perché quello che si mangia è importante, con chi lo si mangia ancora di più.