Veneto: non solo arte e cultura, ma anche sport, tanto sport

Il Veneto non è solo una terra ricca di storia e cultura, ma ha nel suo DNA una passione ardente per lo sport. La regione, infatti, conserva la memoria di una grande quantità di giochi e discipline rappresentative dei valori storico-culturali del territorio. Oggi, questa tradizione sportiva è più viva che mai e i numeri lo confermano. Con una lunga lista di campioni e campionesse, impianti sportivi e una fervente partecipazione da parte della popolazione, il Veneto è una fucina di talenti sportivi.



Il riconoscimento internazionale: Veneto, regione europea dello sport 2024

Il Veneto ha conquistato il titolo prestigioso di 'Regione Europea dello Sport 2024', un riconoscimento reso ancora più prestigioso grazie ad Aces Europa, Aces Italia e dai sostenitori che sono MSP Movimento Sportivo Popolare Italia, CONI Veneto, CIP Veneto, Sport e Salute Spa, MIUR Ufficio Scolastico regionale Veneto e Anci Veneto.

Il 2024, dunque, non sarà solo un anno ricco di celebrazioni ed eventi, ma segnerà anche un passo cruciale verso le olimpiadi Milano Cortina 2026. Le competizioni si terranno infatti anche a Cortina d’Ampezzo, nel magnifico patrimonio UNESCO delle Dolomiti.

Lo sport come stile di vita

Nel 2024, sono numerose le iniziative che troveranno nuova linfa per consolidare al meglio il binomio indissolubile tra Veneto e sport, a partire dall’Osservatorio regionale per lo sport, l’Osservatorio regionale Urban Health, Veneto in Action e il progetto “Scuola e Sport”, per arrivare, ad esempio, alla Carta etica dello sport, e ai Piani di prevenzione “Comunità Attive”, del turismo veneto e della mobilità ciclistica.

Ma sarà un anno denso anche per quanto riguarda il calendario degli eventi, che al momento vede tra i confermati il Trofeo Coni 2024, Exposport, Tocatì, il Campionato europeo BMX, la Coppa del mondo di snowboard PSG e SBX, il Campionato Italiano FIPIC (Serie A e B) di pallacanestro in carrozzina, il Karate World Cadet, Junior & U21 Championship e la Youth Sailing World Championship 2024. Importante sarà la presenza della Regione del Veneto a Sport Expo presso la Fiera di Verona dal 15 al 17 marzo 2024.

L'obiettivo è coinvolgere tutte le fasce della società, dai giovani agli anziani, promuovendo la pratica sportiva come parte integrante di uno stile di vita sano. Un piano di comunicazione integrato, con una forte presenza sui social media, inoltre, diffonderà l'S-Factor, quell'essenza sportiva che rende il Veneto una terra di sportivi e per gli sportivi. A questo proposito, sono già attive le pagine ufficiali Facebook e Instagram e il canale YouTube (@venetosport2024).

I commenti

“E’ un titolo che ci riempie di orgoglio perché significa che siamo riconosciuti a livello europeo come una regione modello in campo sportivo. Veneto e sport è un binomio indissolubile della nostra identità. Siamo una regione a grande vocazione sportiva, siamo una palestra a cielo aperto, dalla montagna al mare la conformazione geografica e il nostro sistema infrastrutturale ci consentono di praticare gli sport più vari, sia in ambito agonistico che amatoriale. Siamo un territorio di sportivi, capaci di organizzare appuntamenti di primo piano grazie all’impegno degli enti di promozione e della miriade di associazioni, anche piccole, che ogni giorno sono impegnate a promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli. I numeri infatti dicono che il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di atleti e operatori sportivi e la terza per numero di associazioni sportive attive Ma il riconoscimento che Aces ci ha attribuito oggi allo stesso tempo ci spinge a fare sempre di più e meglio, puntando su obiettivi ambiziosi: da un lato l’impegno di portare sempre più cittadini a praticare sport e dall’altro a prepararci al meglio per ospitare i Giochi di Milano-Cortina 2026”.

Così commenta il presidente della regione Veneto, Luca Zaia.

Per la regione e le migliaia di sportivi che ospita, il 2024 si prospetta come un anno straordinario, un momento in cui il Veneto si trasformerà in un palcoscenico dinamico per lo sport e il benessere.

“Questo risultato è il frutto di un importante lavoro fatto negli ultimi anni – fa sapere l’assessore Corazzari - La candidatura, nata con la DGR 443 del 2021, poggia su un importante dossier che racconta il Veneto come una terra di sport ad ogni livello. I nomi dei grandi campioni si affiancano a una nutrita squadra di atleti impegnati nelle giovanili, fino ai praticanti amatoriali di ogni età, con un occhio particolare allo sport per disabili. È stato un percorso di lavoro intenso che ha portato il Comitato di Valutazione della candidatura con il presidente Lupatelli Aces Europa in Veneto dal 5 giugno all’8 giugno 2023 per una serie di sopralluoghi ad alcune realtà sportive di eccellenza. Ringrazio Aces per questo riconoscimento, ora prosegue con ancora maggior impegno il lavoro per il 2024 che sarà un anno ricco di appuntamenti sportivi e che ci traghetterà verso l’appuntamento di Milano-Cortina 2026”.

Grande soddisfazione anche nelle parole dell’europarlamentare Rosanna Conte che commenta così: