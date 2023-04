Assicurazione di viaggio: cos’è, serve davvero, come sceglierla e cosa copre

Se state organizzando la vostra prossima vacanza, potrebbe essere il momento di prendere in considerazione anche l’assicurazione di viaggio. Ma cos’è? Si tratta di una polizza in grado di garantire delle coperture prima della partenza, durante il soggiorno e al ritorno. Una vera e propria polizza viaggio, particolarmente utile soprattutto se avete scelto una meta estera.

L’assicurazione di viaggio è infatti in grado di sostenere la copertura in caso di annullamento del volo aereo ma anche se si è costretti a cancellare la vacanza per i motivi più disparati, dalla malattia alla perdita del lavoro. Ovviamente ogni assicurazione prevede delle coperture e in base a queste si avranno più o meno garanzie.

In genere la polizza viaggio si acquista al momento stesso della stipula del contratto di viaggio. Nel caso in cui si acquisti successivamente, si stabilisce un periodo di carenza assicurativa, che è il tempo che va dalla stipula del contratto all’entrata in vigore effettiva.

Questo tipo di contratto offre anche coperture come l’assistenza sanitaria, spese legate al rimpatrio, furto e perdita di bagagli, responsabilità civile, cancellazione dei mezzi trasporto.

Assicurazione annullamento viaggio

Ovviamente le coperture si attivano solo se ci sono i presupposti. In particolar modo quando si stipula un’assicurazione di annullamento viaggio, che generalmente è compresa nelle più comuni polizze viaggio, è necessario che ci siano le condizioni per ottenere le coperture.

Questo tipo di polizza è utile se per vari motivi si debba annullare un viaggio. In questo modo non si dovranno pagare le penali né relative agli spostamenti che al soggiorno in hotel.

Ma quali sono le condizioni necessarie? Malattie e infortuni personali o di un familiare, licenziamento, sospensione o nuova assunzione, incendio o furto in casa. Tutto deve essere però accuratamente documentato. Tutti questi eventi devono, però, non essere prevedibili, ossia non devono esistere patologie o condizioni preesistenti. Vale lo stesso in caso di gravidanza, ma le condizioni variano da compagnia a compagnia.

Cosa copre l’assicurazione annullamento viaggio? Dipende sempre dal tipo di contratto stipulato ma in genere copre le spese per gli spostamenti, per l’alloggio e per il tour operator e anche quelle sostenute per prenotare una nuova vacanza.

Da valutare con attenzione massimale e franchigia, per capire se sono sufficienti per coprire le spese di viaggio.

Assicurazione sanitaria viaggio

Un’altra assicurazione utile quando si parte in vacanza, soprattutto quando si scelgono mete estere, è la polizza sanitaria.

La copertura riguarda le spese mediche che, al di fuori dell’Italia, sono a pagamento, anche se il costo cambia in base al Paese. Ad esempio, se scegliamo di andare negli Stati Uniti, il carico della spesa sanitaria è totalmente a carico del paziente.

Motivo per cui è davvero utile stipulare un’assicurazione sanitaria per viaggi all’estero. In Europa bisogna sempre portare con sé la tessera sanitaria, per ottenere l’assistenza medica. Tuttavia se restiamo nei Paesi dell’Unione Europea, l’assicurazione sanitaria potrebbe essere superflua.

Ben più importante, se non obbligatoria, è stipularla in caso di viaggio in America, Giappone, Canada o Cina, dove i costi delle spese sanitarie sono altissimi, talvolta proibitivi. Ecco perché la maggior parte delle agenzie di viaggio includono nel costo della vacanza la polizza sanitaria.

Nel caso in cui si sceglie di organizzare autonomamente una vacanza all’estero, è dunque opportuno prendere in considerazione la copertura assicurativa per le spese sanitarie.

Ricordiamo tuttavia che la copertura sanitaria è spesso compresa all’interno delle classiche polizze viaggio.