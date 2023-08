Campania: le località più belle da visitare e gli eventi dell'estate

La Campania è una delle regioni più ricche di siti riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, come la Reggia di Caserta, l’area archeologica di Pompei e, infine, la Costiera Amalfitana.



Se stai organizzando la tua vacanza in Campania da solo o con la tua famiglia, ecco tutte le località più belle da visitare e gli eventi di questa estate 2023.

Campania: le località più belle da visitare

Iniziamo il nostro viaggio in Campania scoprendo tutte le località più belle da visitare. Partiamo con Salerno dove potrai ammirare il Duomo di origine barocca e il campanile arabo-normanno. Non perdere il centro storico, un borgo medievale bellissimo con i suoi vicoli e stradine.



Dopo Salerno, merita un soggiorno la Costiera Amalfitana, nota anche come Divina Costiera. L’area si estende per oltre 11.000 ettari, e va dal golfo di Napoli al golfo di Salerno, arrivando a comprendere 14 comuni: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Atrani, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Tramonti, Vietri sul Mare, Scala e Agerola.

Tutti collegati dalla bellissima Strada Statale 163, una delle più affascinanti vie panoramiche d’Italia. Da non perdere è anche il Sentiero degli Dei, ideale per il trekking e per tutti coloro che amano lo sport in mezzo alla natura.



Altra meta imperdibile per una vacanza in Campania è Sorrento. Affacciata sul golfo di Napoli, Sorrento rimane una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo e vi farà innamorare con i suoi scorci mozzafiato, i giardini e il meraviglioso e caratteristico centro storico.



Meritano una visita anche i Campi Flegrei, situati nel golfo di Pozzuoli. Si tratta di una vasta area di origine vulcanica a pochi chilometri da Napoli, che comprende vari comuni come Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida.



Oltre ai Campi Flegrei, un altro sito di interesse storico i resti di Pompei ed Ercolano, due antiche città di origine romana sepolte dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

La natura e le isole

Per immergerti in un panorama di natura e bellezza, non devi perderti Il Cilento.



Qui, potrai visitare alcune antiche città della Magna Grecia, come Paestum, uno dei principali siti archeologici dell’area, fondata dai coloni greci agli inizi del VI sec. a.C. con il nome di Poseidonia, e che anche quest'anno ha ricevuto la Bandiera Blu per il suo bellissimo mare.



Dal punto di vista naturalistico, non perdere le tante spiagge più belle del Cilento come Punta Licosa e Palinuro; tra i borghi più interessanti da visitare, invece, segnaliamo Castellabate, Pioppi, Acciaroli e Pollica.



Le isole principali della Campania, che meritano una visita sono sono tre:

Procida è l’isola più piccola della Campania Ischia, l’isola più grande e turistica Capri da sempre meta di vacanze di lusso e sempre più amata dalle celebrity nazionali e internazionali.

Campania: alcuni degli eventi dell’estate 2023

Tanti gli eventi e i concerti per questa estate 2023; di seguito troverai alcune delle prossime manifestazioni più belle:

Checco Zalone il 3 agosto a Paestum

Gigi D’Alessio il 4 agosto a Baia Domizia

Francesco Renga e Nek il 13 agosto a Baia Domizia

Nomadi il 18 agosto in provincia di Salerno

Articolo 31 il 23 agosto in provincia di Salerno.

Abbiamo visto che la Campania è una regione davvero ricca di meraviglie artistiche, storiche e naturalistiche che meritano di essere viste e scoperte; in più, è anche una meta ideale per una vacanza da soli oppure in famiglia.