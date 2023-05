Città d’arte: le più interessanti da visitare approfittando dei weekend

Non la solita gita al mare e nemmeno una giornata in montagna, bensì nelle città d’arte italiane, che custodiscono il patrimonio del nostro Paese, e non solo. Qui, infatti, è dove vengono allestite le mostre italiane più belle e interessanti.

Per riempire testa e cuore, per dare qualcosa di bello all’anima affinché si nutra, se avete un weekend libero da impegni, prendetevi del tempo e visitate una delle tante città d’arte sparse in tutta Italia.

La prima è indubbiamente Roma, che offre scenari sbalorditivi in ogni angolo della città. Basta muoversi tra le vie del centro o nelle zone più periferiche per scorgere la grande meravigliosa che la Capitale ha da offrire. Non solo, quindi, i soliti luoghi e attrazioni, Roma Città Eterna va visitata in ogni aspetto, magari consultando degli itinerari alternativi o lasciandosi guidare da qualcuno del posto. E poi ci sono le mostre e le esposizioni nei tanti musei romani, che valgono la pena di essere visitate.

Ma Roma è solamente la punta dell’iceberg, insieme a tante altre città italiane ricche di storia, che conservano il grande patrimonio culturale del Bel Paese. Da Venezia a Napoli passando per Palermo, Torino fino a Firenze, c’è da sbalordirsi ovunque e in ogni luogo. Ma ci sono anche altre città artistiche molto interessanti e alternative, che vi consigliamo per un weekend all’insegna della cultura e della bellezza.

Partiamo dal Nord Italia dove vi suggeriamo di visitare la città di Trento. Da vedere soprattutto a piedi, è suggestiva non solo durante i mesi invernali, in particolar modo durante il periodo natalizio, ma anche in primavera, quando il clima consente di ammirare alcuni elementi meravigliosi del posto, dal Castello del Buonconsiglio alla Fontana di Nettuno fino al Duomo.

Spostiamoci in Liguria dove non possiamo non parlarvi di Genova, che vi stupirà per le sue architetture, dalla Cattedrale di San Lorenzo fino ai Palazzi dei Rolli, dimore nobili storiche.

Cosa vedere in Toscana oltre Firenze? La regione in verità offre gioielli in ogni punto. Vi suggeriamo Lucca famosa per le mura rinascimentali intatte e contraddistinta da sei porte di ingresso. Si può percorrere in bici o a piedi e il centro storico è ricco di monumenti e costruzioni di rilievo, tra cui la Torre Guinigi e la Torre dell’Orologio.

Ravenna è a dir poco affascinante, che merita indubbiamente una visita di qualche giorno. La città ha incantato grandi scrittori del passato, come Oscar Wilde ed Hermann Hesse, ed è famosa in particolar modo per i suoi mosaici brillanti e unici.

Ferrara è un’altra città d’arte italiana assolutamente da visitare, che sorprende con il suo bel centro da girare in bicicletta, e dove si mangia anche molto bene. I vicoli sono colorati, le case sono contraddistinte da mattoncini rossi e il Castello Estense merita assolutamente una visita, così come il Palazzo Diamante.

Orvieto è una città umbra, famosa per il Pozzo di San Patrizio ma anche per la meraviglia che offre la città sotterranea. È piccola e facile da visitare, per cui potreste abbinare una visita anche in un’altra città vicina, tra cui Todi o, non troppo distante, anche Perugia.

La città rinascimentale di Urbino è un altro gioiello italiano che vi consigliamo caldamente. Si trova nelle Marche e custodisce le opere di Piero della Francesca e Raffaello all’interno della Galleria Nazionale delle Marche.

Spostiamoci al Sud, nella Città dei Sassi: Matera. Capoluogo della regione Basilicata, è stata Capitale Europea della Cultura 2019 e offre uno scenario che vi lascerà di stucco. Vicoli e stradine vi affascineranno così come le chiese rupestri e le cisterne sotterranee.

La Puglia merita più di una tappa ma senza ombra di dubbio la città d’arte da visitare assolutamente è Lecce. Un vero e proprio gioiello meridionale di storia e bellezza, Lecce si contraddistingue per le costruzioni e i palazzi nobiliari barocchi e la pietra bianca locale.

E se capitate in Sicilia, concedetevi qualche giorno a Siracusa, che mostra stili diversi e affascinanti: greco, romano e barocco. Parco della Neapolis conserva moltissime testimonianze archeologiche e l’isola di Ortigia, centro storico cittadino, è un vero gioiello.