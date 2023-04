Il motivo più importante per noleggiare una vettura in viaggio non è solo che ti dà più autonomia una volta giunto a destinazione, ma ti permette anche di pianificare il tuo itinerario, modificarlo e rifare i piani più e più volte, adattando la vacanza a te e non viceversa.

Perché noleggiare una vettura? Ecco i nostri motivi:

il trasporto con i mezzi pubblici è spesso costoso

è semplicissimo attraversare il confine

l’itinerario diventerà più flessibile

avrai accesso a piccole città, siti naturali e altre aree insolite e, soprattutto, poco turistiche.

Ma come noleggiare una vettura in viaggio? Scopriamo tutto quello che occorre sapere.

Come scegliere la compagnia di autonoleggio

La scelta dell'auto, del van o camper dipenderà dal tipo di viaggio che farai, se breve o lungo.

Compagnie di autonoleggio di fama internazionale, con grandi flotte in quasi tutti i paesi del mondo, sono l'ideale se il tuo viaggio prevede più di una destinazione internazionale, ovvero se attraverserai più paesi o continenti.

Le compagnie locali sono le più utilizzate da chi, invece, conosce già il territorio e, di conseguenza, sa come e dove muoversi.

Scelta della vettura

Una cosa molto comune che si fa negli autonoleggi è guardare solo il prezzo della vettura.

Ovviamente, questo è un parametro importante, ma dovresti scegliere il veicolo in cui ti senti più a tuo agio e, soprattutto, quello più comodo e pratico per la tua vacanza.

Se viaggi con tutta la famiglia o un gruppo di amici potresti optare per un camper oppure un van, soluzioni perfette per un viaggio di gruppo.

Inoltre, al momento della consegna della vettura è bene fare un check, segnalando eventuali danni già presenti.

Presta attenzione alla politica del carburante dell'azienda

Un altro aspetto da considerare è la politica del carburante dell'azienda alla quale ci si rivolge.

Durante tutto il viaggio spenderai soldi in benzina, ma non puoi sapere in anticipo quanto spenderai per fare rifornimento.

Quindi, il consiglio è analizzare la politica dell'azienda, se prevede la restituzione del serbatoio pieno oppure no, e se riceverai la vettura già con il pieno effettuato oppure dovrai pensarci tu.

Quando noleggiare una vettura

Le vetture a noleggio, che siano macchine, camper oppure van, si trovano normalmente nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e in altri luoghi dove arrivano i passeggeri.

Di conseguenza, quando organizzi la vacanza, se possibile, noleggia la tua vettura in anticipo in modo da trovarla a disposizione subito dopo l'arrivo.

Assicurazione

Stipulare un’assicurazione è importante, ma spesso viene considerata come una nemica o, addirittura, un extra che renderà il viaggio soltanto più costoso.

In realtà non è così, perché in caso di disavventure o problemi con la vettura, averla stipulata in anticipo ti proteggerà poiché sarà l’assicurazione ad occuparsi di tutto il necessario.

Cerca noleggi con cancellazione gratuita

Una forma di noleggio intelligente per non perdere denaro è quella che prevede la cancellazione gratuita, nel caso in cui qualche contrattempo ti impedisca di noleggiare il tuo veicolo.

Ecco perché, anche se tende ad aumentare un po' il prezzo finale, optare per noleggi con cancellazione gratuita è una buona opzione per evitare problemi durante il viaggio.

Approfitta delle offerte

È interessante sapere che ci sono alcune compagnie di noleggio che offrono prezzi speciali per chi viaggia per un lungo periodo, ad esempio chi gira l'Europa in van o camper, troverà sicuramente un’offerta allettante.

Inoltre, le offerte speciali sono molto frequenti tra le agenzie di noleggio perché le aziende vogliono noleggiare tutti i loro veicoli e, per tale ragione, cercano di offrire ai clienti sempre soluzioni vantaggiose ai prezzi migliori.