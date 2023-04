Come organizzare e pianificare un viaggio: tips e consigli utili

Pianificare un viaggio da soli può non essere semplice, soprattutto se si è alle prime armi con l’organizzazione di una vacanza.

Ci sono così tante cose a cui pensare, che in un primo momento può risultare il tutto davvero complicato.

Per questo, spesso si è tentati dall’intraprendere la strada più semplice: ossia prenotare un viaggio organizzato, con il risultato che poi si deve seguire un programma con cui, magari, non ci sentiamo sempre a nostro agio, svolgere attività che non ci interessano e parlare con persone che non conosciamo, ma con cui dobbiamo necessariamente confrontarci per tutta la durata della vacanza.

Ma allora come organizzare e pianificare un viaggio partendo da zero? Di seguito la nostra guida con tutti i tips e i consigli più utili per organizzare una vacanza perfetta.

Decidi dove vuoi andare

La prima cosa da fare è decidere dove vuoi andare. Forse già lo sai, o forse hai semplicemente bisogno di ispirazione.

Per capire dove vuoi andare, ti consigliamo innanzitutto di trovare il motivo per cui vuoi viaggiare.

Vuoi scoprire una nuova cultura? Vuoi imparare qualcosa di nuovo? Hai bisogno di scegliere una destinazione adatta al tuo budget? Oppure, più semplicemente, vuoi organizzare le tue vacanze estive al mare?

Se non hai idee, puoi cercare la tua prossima destinazione consultando Google Maps, lasciandoti ispirare da posti ancora da visitare.

Per le tue vacanze estive, se ami il caldo, puoi scegliere la meta anche in base al clima, consultando questo sito.

Un altro consiglio per la scelta della destinazione è consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri, viaggiare sicuri, dove poter controllate le condizioni per accedere al paese che ti interessa, capire anche la situazione sanitaria nonché politica.

Ricorda, inoltre, che alcuni luoghi richiedono di ottenere un visto turistico, e questo va pianificato in anticipo poiché la burocrazia può richiedere tempi lunghi.

Durata e budget

Altri due parametri da prendere in considerazione se si sta organizzando un viaggio sono la durata e il budget.

Quanti giorni hai a disposizione? In base alla durata della vacanza puoi riuscire a capire come organizzare il tuo itinerario e, soprattutto, cosa vale la pena visitare.

Per quanto riguarda il budget, questo influirà sulla scelta della tua prossima destinazione. Sì, perché se è vero che in alcuni paesi si può viaggiare spendendo anche solo 20€ al giorno, in altri non così.

Quindi, il budget che puoi investire nella tua prossima vacanza determinerà anche la scelta della tua prossima destinazione.

Ciò, ovviamente, non vuol dire che in caso di low budget tu non possa organizzare una vacanza in linea con le tue esigenze e la tua voglia di scoprire posti nuovi. Il segreto? Organizzazione e muoversi in anticipo, in modo da risparmiare.

Prenotare il volo

Vorresti sapere come trovare voli economici, non è vero? Non esistono magie o scorciatoie, il trucco è fare ricerca. Più tempo hai a disposizione, più possibilità hai di trovare un buon affare, ma non esiste una formula magica.

Tempo fa si pensava che prenotare last minute facesse risparmiare, ma non è più così. Gli unici consigli che funzionano per riuscire a trovare voli a basso costo sono viaggiare fuori stagione, ed essere flessibili con le date di partenza e ritorno.

Un consiglio è impostare un allarme su alcuni siti di prenotazione, per essere informati su eventuali variazioni dei prezzi, sconti e offerte.

Assicurazione sanitaria e vaccinazioni

Una volta scelta la destinazione della tua vacanza, per pianificarla al meglio ed essere tranquilli il consiglio è stipulare un'assicurazione di viaggio.

Non è mai obbligatoria, ma se si viaggia all’estero è consigliabile. Il motivo? Dover pagare un ricovero può costare molto; ad esempio, negli Stati Uniti può costare fino a 100.000 US$.

Inoltre, per le vaccinazioni è bene informarsi se e quali sono necessarie, soprattutto se ci si reca in Asia o in Africa. Calcola sempre le tempistiche perché in molti casi l’immunità si acquisisce dopo 10-15 giorni.

Organizzare l’itinerario

Una volta scelta la destinazione, dovrai procedere con l’organizzazione di un itinerario.

Oltre ad affidarti al web, ti consigliamo di utilizzare e consultare anche guide cartacee e blog di viaggio.

Puoi dare un'occhiata anche a TripAdvisor, per vedere cosa è piaciuto agli altri viaggiatori in una destinazione specifica.

Un altro consiglio è fare ricerca su Google, assicurandoti di includere "blog di viaggio" nella tua ricerca. Ad esempio: "California Travel Blog", così avrai più possibilità di trovare esperienze di blogger e non solo tour operator.

A questo punto, sii creativo e non limitarti: basta elencare tutto ciò che ti piace e prendere appunti.

Vorresti viaggiare in treno, in autobus o in macchina?

Sappi che noleggiare un'auto ti offre maggiore flessibilità, e può essere più economico di altri mezzi di trasporto se viaggi con amici o familiari.

Cerca su Discover Cars per trovare le migliori opzioni; questo sito confronta diversi fornitori in oltre 150 paesi e può aiutarti a trovare il prezzo migliore per te.

Prenotare l’alloggio

Per quanto riguarda la prenotazione dell’alloggio, vi sono diversi modi di pensare. C’è chi prenota l’alloggio per l’intera durata della vacanza, ma anche chi preferisce prenotarlo solo per la prima notte.

Se non vuoi prenotare il tuo alloggio in anticipo, assicurati di controllare se c'è un evento speciale nella città in cui stai andando, perché magari rischi di trovare il tutto esaurito.

Per quanto riguarda la soluzione di pernottamento, tutto dipende da te; ti piace rilassarti in hotel, magari con colazione inclusa, oppure preferisci la tranquillità dell’appartamento o il divertimento dell'ostello?

Ecco dove puoi prenotare:

Booking.com perfetto per cercare hotel e ostelli a buon prezzo

AirBnB per chi desidera il relax di una vera casa

HostleWorld.com per chi ama alloggiare negli ostelli.

La valigia e i documenti

Ora è giunto il momento di pensare alla valigia. Anche in questo caso c’è chi viaggia minimal con solo l’essenziale e, invece, chi preferisce avere più scelta.

Quindi, anche in questo caso tutto dipende dalle abitudini della singola persona. Il consiglio è verificare sempre il peso della valigia prima di recarsi in aeroporto, per non superare i limiti consentiti dalle compagnie aeree.

Ultimi, ma non meno importanti, sono i documenti da mettere in valigia in duplice copia, in caso di smarrimento; vale a dire:

carta d’identità: verifica la validità e se è necessario rinnovarla prima di partire

passaporto: per viaggiare fuori dall’Unione Europea è necessario il passaporto. Ricorda che servono almeno 10 – 15 giorni per ottenerlo, mentre se è in procinto di scadere ti consigliamo di verificare se nel paese di destinazione è necessario avere un minimo di mesi residui

patente: necessaria in caso di noleggio auto

visti: come detto in precedenza, alcune destinazioni richiedono il visto di viaggio per cui valuta i tempi necessari per ottenerne uno.

Pagamenti e dati internet

Per quanto riguarda i pagamenti, occorre tenere a mente che non in tutti i paesi si può pagare con il bancomat. Se la tua destinazione è l’Asia, ricorda che è difficile trovare posti che accettino il bancomat o la carta di credito.

Quindi, in base alla destinazione dovresti considerare anche di portare con te dei soldi cash.

Oltre al bancomat, potresti aver bisogno della carta di credito soprattutto se hai intenzione di noleggiare la macchina, poiché molte agenzie di noleggio non accettano il bancomat.

Inoltre, prima di partire consulta la tua banca per verificare se la tua carta consente i pagamenti all’estero; in caso contrario, vi sono diverse prepagate come Revolut.

Per quanto riguarda i dati internet, alcuni paesi richiedono l’attivazione di una sim locale, oppure un’alternativa potrebbero essere le app per avere dati internet disponibili, come Airalo.

Come funzionano? Attraverso l’applicazione potrai creare un sim virtuale nel paese di destinazione, alla quale aggiungere credito per poter navigare.

Ora sei pronto per partire e goderti il viaggio in totale relax.