È ormai noto che, con l’arrivo della bella stagione, si fa di tutto (o quasi) per rimettersi in forma. Come preparare il fisico alla prova costume e all’estate? È una delle domande che risuona nella testa di chi ci tiene a presentarsi al meglio al mare, e non solo. Un corpo più tonico e una pelle pronta ad accogliere una bella tintarella sono obiettivi raggiungibili con un po’ di impegno.

Per il primo si consiglia di fare attività fisica, così da snellire e tonificare, rassodare e soprattutto sentirsi al meglio, al massimo della forma sia esteriore che interiore. Abitare in un corpo tonico significa anche vivere con meno dolori, che spesso, soprattutto col passare degli anni, affiorano per varie cause, come la cattiva postura al lavoro.

Come fare? Iscriversi in palestra e frequentarla almeno tre volte la settimana è importante per raggiungere l’obiettivo. Non è un caso che, proprio in primavera, i centri fitness conoscano un aumento del numero degli iscritti. Vale lo stesso anche per altre attività, come la piscina, il tennis e il padel.

In alternativa, approfittando delle belle giornate, si può optare per una corsa mattutina prima di andare al lavoro, o alla sera, così da risultare non solo utile al corpo ma anche alla mente, perché liberatoria.

Ci sono, poi, anche una serie di programmi fitness che si possono seguire comodamente da casa. Principalmente sono app, alcune gratuite e molte a pagamento, che aiutano a ritrovare la forma fisica attraverso esercizi classici o sfide.

Anche la pelle deve essere pronta, quindi sempre idratata dall’interno e dall’esterno. Ciò vuol dire bere molta acqua, consumare regolarmente frutta e verdura e, in genere, prestare attenzione all’alimentazione, evitando o comunque riducendo all’osso i cibi troppo grassi ed elaborati.

Esteriormente, invece, si consiglia l’uso di creme idratanti adatte al proprio tipo di epidermide, così da ritrovare una pelle elastica e luminosa.

Per prepararla all’abbronzatura, è consigliabile effettuare degli scrub, così da esfoliare la cute e liberarla dalle cellule morte. In questo modo non solo vi abbronzerete più facilmente, ma manterrete l’abbronzatura a lungo.

Tuttavia è importante anche proteggere la pelle con la protezione solare. Applicare, quindi, una crema o anche vaporizzare uno spray con filtri UV sul viso tutti i giorni, anche sopra il trucco, è opportuno per evitare la comparsa di macchie brune e inestetismi vari, come linee sottili e zampe di gallina.

Ricordiamo che, una volta ottenuto il risultato sperato, è opportuno mantenerlo anche in estate. Sebbene tutti vogliano godersi le vacanze e un po’ di meritato riposo, bisogna ricordarsi di curare il proprio corpo, anche in maniera ridotta, sotto ogni aspetto, quindi seguire una buona alimentazione, restare idratati, proteggere la pelle ed effettuare qualche esercizio tonificante.