Come viaggiare in modo eco-sostenibile: 5 consigli

Viaggiare in modo sostenibile consiste nel fare scelte più intelligenti su ogni aspetto che riguarda il viaggio.

Inizia dal principio, pensando in modo eco-sostenibile già quando prenoti il ??trasporto e l'alloggio, quando cerchi esperienze locali e sei consapevole di come stai investendo i tuoi soldi.

Ecco perché oggi vogliamo darti alcuni consigli su come viaggiare in modo eco-sostenibile.

1. Viaggia in modo non convenzionale

Negli ultimi anni, il fenomeno globale dell'overtourism ha iniziato a mettere a dura prova le infrastrutture e gli ecosistemi, e ad escludere i locali dalle comunità.

Con la ripresa dei viaggi post Covid, fortunatamente, molte persone stanno ripensando al modo in cui viaggiano.

Prendere la strada meno battuta, fare scelte non convenzionali e visitare luoghi nascosti per evitare la folla è un modo per essere responsabili.

Ma se non riesci a resistere al richiamo delle città e mete più turistiche, se vuoi davvero vedere i canali di Venezia o La Sagrada Familia di Barcellona, organizza il tuo viaggio durante i mesi meno caotici, ad esempio evitando di prenotare nei periodi di alto flusso di turisti, come luglio e agosto.

2. Vai su strada o ferrovia

Treni, aerei e automobili. Qual è il mezzo di trasporto migliore?

Sappi che il viaggio in aereo è il nemico numero uno del viaggio sostenibile a causa delle emissioni inquinanti.

Gli svedesi hanno persino coniato un neologismo, flygskam o "vergogna del volo", per riferirsi al senso di colpa ambientale che i viaggiatori provano durante un volo in aereo.

Sfortunatamente, però, a volte volare non è negoziabile: se vivi a Roma e devi visitare New York, l’unica opzione possibile è l’aereo.

In tal senso, però, puoi anche valutare quali compagnie aeree hanno le emissioni più basse per miglio passeggero.

3. Scegli una sistemazione eco-consapevole

Le sistemazioni eco-consapevoli sono sempre più diffuse e hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni, grazie al cambiamento degli atteggiamenti dei consumatori.

Per questo motivo, sono sempre più gli hotel e sistemazioni alberghiere a emissioni zero.

Un esempio di tutto ciò è Zero Island, un'isola turistica in Svezia che è riuscita a diventare carbon neutral in un solo anno.

4. Metti in valigia oggetti riutilizzabili

Il modo migliore per ridurre la produzione di rifiuti è produrre di meno.

Per fare ciò durante un viaggio, ti consigliamo di attienerti alle basi e utilizzare oggetti riutilizzabili come le cannucce di acciaio o di bambù, contenitori per alimenti (quelli pieghevoli sono ottimi per viaggiare) e posate di bambù in modo da evitare la plastica monouso.

Un altro consiglio è prediligere le borracce termiche al posto delle classiche bottiglie di acqua, altamente inquinanti e dannose per il nostro ecosistema.

5. Spendi i tuoi soldi a livello locale

Un altro modo per fare scelte ecosostenibili in viaggio è mangiare in ristoranti indipendenti, acquistare prodotti a km 0 e vivere esperienze locali, in questo modo potrai avere un impatto positivo sul territorio.

Fare scelte consapevoli che guardano all’ambiente e allo sviluppo dell’economia del posto, genera empowerment economico e culturale.

Se viaggi in Asia o in Amazzonia, ad esempio, scegli attentamente le esperienze con gli animali.

Secondo l'ente di beneficenza World Animal Protection (WPA), infatti, gli animali in Amazzonia vengono strappati allo stato selvatico in modo che i turisti possano scattare selfie per Instagram e altri social media.

Tutto questo non è giusto, perché gli animali non dovrebbero essere usati per l'intrattenimento e devono vivere il più possibile liberi dall'interferenza umana.

Se desideri vedere gli animali selvatici nel loro habitat naturale, scegli luoghi che offrano interazioni etiche e sostenibili.

Quindi, possiamo concludere sottolineando che l’unico modo per viaggiare in modo sostenibile è essere più consapevoli.

C'è solo un punto chiave da tenere a mente: rispetta il fatto che sei in vacanza a casa di qualcun altro, e pensa a come puoi avere un impatto positivo durante tutta la tua permanenza.